WSJ “핵심 기술 자료 유출 의혹”…인사 비리·파벌 형성도 조사 중국군 수뇌부 대대적 정리 신호…수천 명 장교 휴대전화 압수

[헤럴드경제=서지연 기자] 최근 실각한 중국군 서열 2위 장유샤 중국공산당 중앙군사위원회 부주석이 미국에 핵무기 관련 핵심 정보를 유출했다는 혐의를 받고 있는 것으로 전해졌다. 군 수뇌부를 겨냥한 중국 당국의 고강도 조사 과정에서 핵심 군사 기밀 유출 의혹까지 불거지면서, 중국군 내부 권력 재편과 숙청이 한층 확대되는 양상이다.

월스트리트저널(WSJ)은 25일(현지시간) 중국군 고위 인사들을 대상으로 진행된 비공개 브리핑 내용을 인용해 장 부주석이 핵무기에 대한 주요 기술 자료를 미국 측에 넘긴 혐의를 받고 있다고 보도했다. 중국 당국은 중국의 핵 프로그램을 총괄하는 국유기업 중국핵공업집단공사(CNNC) 전 총경리 구쥔에 대한 수사 과정에서 장 부주석과 연관된 혐의를 포착한 것으로 전해졌다.

중국 당국은 앞서 구 전 총경리에 대해서도 ‘심각한 기율 위반’을 이유로 조사에 착수했다고 공식 발표한 바 있다. WSJ는 이 수사가 군 수뇌부로 빠르게 확대되면서 장 부주석의 핵무기 정보 유출 의혹까지 수면 위로 올라왔다고 전했다.

핵 기밀 유출 의혹과 함께 장 부주석을 둘러싼 인사 비리와 권한 남용 혐의도 잇따라 제기되고 있다. WSJ에 따르면 24일 열린 군 수뇌부 브리핑에서는 장 부주석이 군수·무기 조달을 담당하는 핵심 부서를 장악한 뒤 인사 비리를 저질렀다는 내용이 공개됐다. 특히 2023년 실각한 리상푸 전 국방부장에게 거액의 뇌물을 받고 승진을 도왔다는 혐의가 포함된 것으로 전해졌다.

장 부주석과 리 전 국방부장은 모두 중앙군사위원회 장비발전부장 출신으로, 이 부서는 중국군 부패 의혹의 근원지로 반복적으로 지목돼 왔다. 중국 당국은 장 부주석이 정치적 파벌을 형성하고, 공산당 최고 군사 의사결정 기구인 중앙군사위에서 권한을 남용한 혐의도 조사 중인 것으로 알려졌다.

조사는 장 부주석 개인을 넘어 군 전체로 확대되고 있다. 중국 당국은 같은 혐의로 함께 낙마한 류전리 연합참모부 참모장과 연관된 군 간부들의 휴대전화를 압수했으며, 수천 명의 장교들이 잠재적 조사 대상에 오른 것으로 전해졌다. WSJ는 당국이 장 부주석이 2007년부터 2012년까지 지휘했던 선양 군구 시절의 비위 의혹까지 들여다보고 있다고 전했다.

선양으로 파견된 조사팀은 장 부주석의 영향력이 남아 있을 가능성을 의식해 군 기지가 아닌 현지 호텔에서 조사를 진행 중인 것으로 알려졌다. 이는 조사 과정에서의 보안과 독립성을 확보하기 위한 조치로 해석된다.

다만 중국의 폐쇄적인 정치·군사 체제 특성상 장 부주석의 실각 배경과 혐의의 실체를 정확히 파악하기는 어렵다는 지적도 나온다. 중국 당국이 비공개 브리핑을 통해 제시하는 혐의가 항상 사실과 일치한다고 단정하기는 힘들다는 것이다.

아시아소사이어티 정책연구소의 시니어 펠로 라일 모리스는 중국군 기관지 해방군보가 장 부주석의 실각을 다루며 ‘시진핑 주석의 영향력 유린’을 문제 삼은 점을 언급하며 “이는 장 부주석이 지나치게 많은 권력을 행사했다는 의미”라고 말했다.