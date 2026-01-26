[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단의 귀환에 전 세계가 들썩이고 있다. 해외 경제학자들은 “북미 전역 도시 경제에 영향을 미칠 글로벌 이벤트”라고 평가했다.

26일 소속사 빅히트 뮤직에 다르면 방탄소년단은 오는 4월 9일 고양종합운동장 주경기장을 시작으로 북미, 유럽, 남미, 아시아 등지의 34개 도시에서 82회차로 ‘BTS 월드 투어 ‘아리랑’ (BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’)’을 진행한다.

방탄소년단의 공연이 열린다는 소식에 이미 한국은 물론 세계 각 도시는 숙박 대란이 일고 있다. 글로벌 숙박 플랫폼 호텔스닷컴에 따르면 지난 14일 방탄소년단의 투어 계획 발표 이후 48시간 동안 해외에서 서울로 향하는 여행 검색량이 전주 대비 155% 증가했다. 오는 6월 공연이 개최되는 부산의 검색량은 무려 2375% 급증했다. 일본, 홍콩, 대만 등 아시아 주요 지역에서는 부산 여행 검색량이 수천 퍼센트 이상 증가했다. 내국인들의 서울(190%), 부산(3855%) 여행 검색량 역시 큰 폭으로 늘었다.

무엇보다 전 세계의 관심이 예사롭지 않다. 군백기가 느껴지기는 커녕 ‘보상 심리’로 인한 화력이 더 커졌다. 브라질의 뉴스 전문 라디오인 밴드뉴스 FM(BandNews FM)은 오는 10월 펼쳐지는 방탄소년단의 상파울루 공연을 주요 이슈로 다뤘다. 이들은 현지 교통 판매 플랫폼 클릭버스(ClickBus)의 데이터를 인용해 투어 발표 이후 상파울루행 버스 표의 검색량은 직전 대비 600배 이상 증가했다고 전했다.

영국 일간지 가디언(The Guardian)은 “북미 전역의 도시 경제에 큰 영향을 미칠 수 있는 수준의 글로벌 이벤트”라는 경제학자들의 평가를 보도했다. 특히 공연이 열리는 각 도시에서 관광, 숙박, 소비 전반에서 수요 증가가 예상된다고 내다봤다.

또 금융 서비스 기업 브레드 파이낸셜(Bread Financial)의 말을 인용해 일반적으로 콘서트 티켓 한 장이 지역 경제에서 평균 3배 이상의 소비 효과를 만든다고 분석했다. 이에 대해 관광 전문 경제 분석 기관 투어리즘 이코노믹스(Tourism Economics)는 “이러한 평균치는 방탄소년단에게는 적용되지 않는다. 이들은 그 수치를 훨씬 뛰어넘을 것이고 이번 투어의 경제적 파급력이 어느 정도에 이를지 가늠하는 것조차 쉽지 않다”라고 강조했다.

방탄소년단의 컴백은 대한민국의 이미지 제고에도 큰 역할을 하고 있다. 최근 문화체육관광부가 발표한 ‘2025년 대한민국 국가 이미지 조사’에서 이들은 ‘한국 이미지에 긍정적인 영향을 준 한국인’ 1위로 선정됐다. 이 외에도 정국이 솔로 가수 가운데 가장 높은 순위(6위)에 자리했다.

방탄소년단은 오는 3월 20일 오후 1시 정규 5집 ‘ARIRANG’(아리랑)을 발매한다. 신보에는 총 14곡이 수록된딘. 팀의 정체성과 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다룬 앨범이다.