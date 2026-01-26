[헤럴드경제=신혜원 기자] 다음 달 전국 입주 물량이 올해 상반기(1∼6월) 가운데 가장 적은 것으로 집계됐다.

26일 직방에 따르면 다음 달 전국 입주 물량은 1만2348가구로, 이달(2만1136가구) 대비 41.6% 감소할 예정이다. 이후 입주 예정 물량은 3월 1만4186가구, 4월 1만5759가구, 5월 1만2416가구, 6월 1만3097가구 등으로 다음 달은 입주 물량은 올해 상반기 최소인 것으로 나타났다.

다음 달 권역별 입주 예정 물량은 수도권 5192가구, 지방 7156가구로 이달 대비 각각 32.2%, 46.9% 준다.

지역별로 경기(3853가구), 경남(2144가구), 충남(2041가구), 대구(1376가구), 대전(1029가구), 인천(856가구), 서울(483가구), 전북(298가구), 부산(268가구)의 순으로 입주 물량이 많다.

서울은 일부 자치구에서 소규모 단지 위주로 입주가 진행될 예정이다.

동작구 상도동 힐스테이트장승배기역(370가구), 마포구 용강동 마포하늘채더리버(69가구), 송파구 거여동 힐트리움송파(44가구)가 입주를 앞두고 있다.

경기는 동탄2신도시 동탄신도시금강펜테리움6차센트럴파크(1103가구)와 파주 운정신도시 물향기마을10단지운정중앙역하우스디(1012가구) 등의 대단지가 집들이에 나선다.

인천은 검단신도시 검단호수공원역호반써밋(856가구)이 입주에 나선다.

지방에서는 충남 아산시 용화동 아산자이그랜드파크1·2블록(1588가구), 경남 김해시 신문동 더샵신문그리니티(1146가구), 대전 유성구 학하동 포레나대전학하1단지(1029가구) 등에서 1000가구 넘게 입주한다.

직방은 “올해 분기별 아파트 입주 물량은 평균 4만3000가구 안팎으로 유지될 것으로 보인다”며 “이는 지난해 분기별 평균 입주 물량이 6만가구를 웃돌았던 점과 비교하면 상대적으로 적은 수준”이라고 설명했다.