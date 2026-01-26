서울시 자치구 최초 ‘동별 특별 미션’ 부여...일일·야간·기획 순찰 ‘3중 그물망’ 가동 부서 간 협업 실적 포상 신설로 민원 해결 속도 극대화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 2026년을 ‘생활친화도시 성북’ 완성의 해로 정하고, 주민 일상 속 불편을 개선하기 위한 새로운 생활환경 순찰을 본격 시행한다.

이번 순찰의 핵심은 동별 특성에 맞춘 ‘맞춤형 특별 미션’ 도입이다. 기존의 일률적인 순찰 방식에서 벗어나, 각 동주민센터가 해당 지역의 고질적인 민원 발생지를 선정해 집중 관리하는 방식으로 운영한다.

성북구는 지난해 현장 민원 부서와 동주민센터 간 협력 간담회를 통해 수집한 민원 데이터를 분석하고 이를 토대로 동별 민원 다발 지역을 선정한 바 있다.

이에 따라 올해 상반기부터 각 동주민센터 순찰 담당자는 ▲ 재개발구역 내 위험 빈집 시설 ▲ 상습 흡연 민원 구역 ▲ 고질적인 쓰레기 무단투기 구역 등 동별로 부여된 ‘집중 순찰 미션’을 수행한다.

구 관계자는 “동마다 생활환경과 여건이 다른 만큼 주민이 체감하는 불편의 유형도 다르다”며 “현장을 수시로 점검해 주민 불편을 즉시 해결하는 것이 이번 제도의 핵심”이라고 설명했다.

민원 해결의 효율성을 높이기 위한 행정 시스템 개선도 함께 추진한다. 성북구는 기존의 단독 실적 평가 방식에서 벗어나, 구청 부서와 동주민센터 간 협력 성과를 평가하는 ‘협업 실적 우수동 포상’을 신설했다. 이를 통해 민원 발생 시 책임을 떠넘기는 이른바 ‘핑퐁 행정’을 예방하고, 부서 간 긴밀한 협력을 통해 처리 속도를 높인다는 계획이다.

올해는 최우수 동 1곳과 우수 동 3곳을 선정하는 기존 방식에 더해 협업 실적이 뛰어난 3개 동을 추가로 선정해 인센티브를 제공한다.

주민 안전과 쾌적한 생활환경 조성을 위한 상시 순찰 체계도 한층 강화됐다. ▲ 일일순찰을 통해 생활쓰레기, 불법 현수막, 도로·공원 시설물 등 일상 불편 요소를 매일 점검하고 ▲ 야간순찰로 가로등 점등 상태와 보행자 안전 위해 요소를 주기적으로 확인한다. ▲ 기획순찰은 통학로, 하천 등 주요 시설을 대상으로 월별 주제를 정해 집중 점검한다.

성북구 관계자는 “행정의 답은 언제나 현장에 있다”며 “작은 불편도 놓치지 않고 현장에서 즉각 해결하는 생활밀착형 행정을 통해 주민들이 매일 더 나아지는 성북을 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.