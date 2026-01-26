구, 지역병원‧경찰‧소방과 정신응급 공공병상 운영 협약 체결 마인드웰병원 내 구민 전용 공공병상 1개 연중 24시간 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 올해부터 도봉구민 전용 24시간 ‘정신응급 공공병상’을 운영한다.

공공병상 위치는 중랑구 소재의 마인드웰병원(망우로 403 삼부빌딩 5~7층)이다.

야간, 주말·공휴일에 발생하는 정신과적 위기 상황에 대한 우려가 커지는 가운데 이번 공공병상 운영은 지역사회 공공의료 안전망을 보완한 사례로 평가받는다.

구는 자‧타해 위험이 높은 정신과적 응급상황에 신속히 대응하기 위해 지난 1월 21일 관계 기관과 업무협약을 체결했다. 협약에는 마인드웰병원을 비롯해 도봉경찰서, 도봉소방서가 참여했다.

협약에 따라 마인드웰병원은 도봉구민만을 위한 정신응급 공공병상 1개를 연중 24시간 운영한다.

도봉경찰서는 현장 대응과 응급입원 의뢰를 맡고, 도봉소방서는 신속한 현장 출동과 이송을 지원한다.

오언석 도봉구청장은 “이번 협약은 이러한 대응 공백을 해소하고, 지역사회 정신건강 안전망을 강화하기 위한 실질적인 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다”며 “응급상황에서 발 빠른 대응으로 구민의 생명과 신체 피해를 예방하겠다”고 말했다.