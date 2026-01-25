[헤럴드경제=박연수 기자] 26일 전국이 대체로 흐린 가운데 일부 지역에는 비나 눈이 내리며 추위가 이어질 전망이다.

25일 기상청에 따르면 월요일인 26일 아침 최저기온은 -15도에서 -2다. 낮 최고 기온도 -3도에서 8도로 예보되며 평년보다 추운 날씨가 지속된다.

북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 실제 기온보다 체감온도가 더 낮을 수 있다. 오전 출근길과 야외 활동 시 주의가 요구된다.

눈 예보도 있다. 늦은 오후부터 인천과 경기 남서부에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 밤사이에는 충남 서해안과 제주도에 비 또는 눈이 내리겠다. 충남권 내륙에도 밤부터 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

26∼27일 예상 적설량은 서해5도 1㎝ 안팎, 충남 서해안 1㎝ 미만, 27일 광주·전남 서부와 전북 서해안·남부 내륙 1㎝ 안팎, 울릉도·독도와 제주도 산지 1∼5㎝다.

같은 기간 예상 강수량은 서해5도 1㎜ 안팎, 충남 서해안 1㎜ 미만, 27일 광주·전남 서부와 전북 서해안·남부 내륙 1㎜ 안팎이다. 울릉도·독도와 제주도에는 5㎜ 미만의 비 또는 눈이 내리겠다.