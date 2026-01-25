25일 세종시당 당원대회 참석해 “비전·가치 잃지 않고 헤쳐 나갈 것” 민주당 통합 논의 염두 둔 발언 해석

[헤럴드경제=박성준 기자] 조국 조국혁신당 대표가 급변하는 정국 속에서 초심과 단결을 강조했다. 더불어민주당의 합당 제안으로 당 안팎이 술렁이는 상황을 염두에 둔 발언으로 해석된다.

조 대표는 25일 세종시에서 열린 세종시당 당원대회에 참석해 “앞으로 여러 가지 일이 있을 수 있다”며 “우리의 초심을 잃지 않고, 비전과 가치를 잃지 않고, 단결하고 중심을 꽉 틀어쥐고 가면 어떤 일이든 헤쳐 나갈 수 있으리라 믿는다”고 말했다.

조 대표는 “최근 여러 가지 정국이 급변하고 있다”며 “이럴 때일수록 우리는 중심을 잘 잡아야 한다”고 재차 강조했다. 전날 긴급 의원총회 직후에도 “어떠한 경우에도 혁신당의 비전과 가치, 정치적 DNA가 사라져서는 안 된다”고 언급한 바 있다.

조 대표의 이런 발언들은 민주당과 통합 논의 과정에서 당 정체성을 잃지 않겠다는 뜻을 내비친 것으로 풀이된다.

이날 세종시당은 당원대회를 통해 신임 위원장을 선출했다. 지난 8월 제명 처분을 받고 탈당한 김갑년 전 위원장의 빈자리를 채우는 것이다. 조 대표는 “여러 일이 있었지만 잘 정리돼 새로운 출발을 하게 돼 기쁘다”고 말했다.