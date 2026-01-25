중부 지방 아침 -10도 안팎 강원 내륙·산지 -15도까지 ‘뚝’ 강원 동해안·경상권 화재 예방 유의

[헤럴드경제=박성준 기자] 일요일인 25일도 냉동고 한파가 이어진다. 수도권과 동해안을 제외한 강원도, 충북, 경북 내륙에는 한파특보가 내려졌다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -8.3도, 인천 -6.9도, 수원 -9.4도, 춘천 -12.9도 등이다. 강릉 -6.0도, 대전 -7.0도, 대구 -3.8도, 부산 -2.5도를 기록했고 제주는 4.7도로 영상권이다.

북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 강원 동해안을 제외한 중부 지방과 경북 내륙은 아침 기온이 -10도 안팎까지 떨어지겠다. 강원 내륙·산지 일부는 -15도 안팎으로 더 춥겠다. 강원 동해안과 그 밖의 남부 지방은 -10~-5도를 보이겠다. 낮 기온도 -5~6도로 예년보다 낮고, 중부 지방은 낮에도 영하권에 머물겠다.

전국이 대체로 맑다가 늦은 오후부터 구름이 많아지겠다. 아침까지 전남 서부에 1㎝ 안팎의 눈이 내리고, 울릉도·독도에는 5~10㎝의 눈이 올 것으로 예상된다.

강원 동해안·산지와 전남 동부 남해안, 경상권에는 건조특보가 발효됐다. 바람도 강하게 불어 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 화재 예방에 유의해야 한다. 미세먼지 농도는 대기 확산이 원활해 전국이 ‘좋음’으로 예상된다.

바다 물결은 동해 앞바다 1.0~3.0m, 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.