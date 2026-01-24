[헤럴드경제=김성훈 기자] 한국인이 인도 공항에서 현지 직원에게 성추행을 당하는 일이 일어났다.

22일(현지시간) NDTC 등 현지 언론에 따르면, 30대 한국인 김모(여) 씨는 지난 19일 인도 남부 카르나타카주 벵갈루루 켐페고우다 국제공항에서 공항 직원 아파안 아흐메드(25)에게 성추행을 당했다.

인도 여행을 마치고 귀국하려던 김 씨는 출입국 심사를 마치고 한국행 항공편 탑승을 대기하던 중이었다.

아흐메드는 김 씨에게 다가와 “위탁 수하물에 문제가 발생했다”며 항공권 제시를 요구했다.

이어 일반 보안 검색대로 돌아가면 시간이 지체돼 비행기를 놓칠 수 있다는 핑계를 대며, 김 씨를 남자 화장실 인근으로 유인해 가슴 등 신체 부위를 만지고 껴안는 등 추행을 했다.

김 씨의 저항에도 강제추행을 계속한 그는 “고마워”라고 말하고 가버린 것으로 전해졌다.

김 씨는 즉시 공항 보안 직원에게 피해 사실을 신고했으며, 보안 직원은 해당 직원을 붙잡아 공항 경찰에 인계했다.

경찰은 CCTV를 통해 추행 사실을 확인하고 20일 아흐메드를 체포해 구금한 뒤 기소했다.

아흐메드는 지상조업과 화물 업무를 담당하는 에어인디아 SATS 소속 직원으로 보안 검색이나 신체 수색 권한은 없는 것으로 알려졌다. 에어인디아 SATS는 아흐메드를 즉시 해고했다고 밝혔다.