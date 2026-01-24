[헤럴드경제=김성훈 기자] 겨울철 혈액 수급이 비상에 걸린 가운데, 혈액원은 최근 선풍적인 인기를 끌고 있는 디저트 ‘두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)’를 답례품으로 주며 호응을 얻고 있다.

24일 대한적십자사 부산혈액원에 따르면, 전날 부산에서는 평소 대비 두 배를 훌쩍 넘는 시민이 헌혈을 하기 위해 방문했다.

헌혈의집 서면센터의 경우 이른 아침부터 헌혈을 기다리는 대기 줄이 형성되기도 했다.

시민들의 호응이 컸던 것은 부산지역 헌혈의집 13곳이 전날 하루 동안 전혈, 혈소판 헌혈자에게 두쫀쿠를 1개씩 답례품으로 제공하는 프로모션을 진행한 영향으로 분석된다.

혈액원 직원들은 혈액 보유량을 끌어올리기 위해 이번 아이디어를 냈다.

1월은 1년 중 혈액 수급이 어려운 시기이기는 하나, 부산은 전국에서도 심각한 상황이었다. 전날 기준 부산지역 혈액 보유량(적혈구제제)은 적정 혈액 보유량인 5일의 절반 수준인 2.5일에 그쳤다. 전국 혈액 보유량 4.2일과 비교하면 턱없이 낮다. 혈액형별로는 AB형이 1.5일로 가장 낮았고, O형 1.7일, A형 2.1일, B형 4.2일 순이었다.

최근 부산의 혈액 수요가 늘어난 영향도 있는 것으로 분석된다.

‘두쫀쿠 프로모션’ 아이디어는 기발했지만, 실제 준비 과정은 순탄치 않았다. 가뜩이나 1인당 최대 2개씩만 팔 정도로 품귀 현상이 심한데, 대량으로 물량을 확보하기란 더 어려웠기 때문. 직원들은 대형 카페나 빵집을 중심으로 전화를 돌려봤지만 대부분 난색을 보였다.

이에 간호사들은 직접 현장에 나서 발품을 팔기 시작했다. 곳곳의 소규모 카페에 찾아 취지를 설명하고 협조를 요청했고, 일주일가량 공을 들였다.

다행히 13곳의 카페가 요청에 응했고, 적게는 20개, 많게는 100개가량 납품을 약속했다. 간호사들은 총 650개의 두쫀쿠를 확보할 수 있었다.

부산혈액원 간호사들은 두쫀쿠의 신선도를 유지하기 위해 프로모션 전날 저녁이나 당일 아침 직접 물품을 수령해 현장에서 나눠줬다.

최근에는 전포동 카페거리의 한 카페 사장이 두쫀쿠 100개를 기부하겠다고 나서기도 했다. 이 물량은 오는 27일 서면센터에서 헌혈한 시민들에게 나눠줄 계획이다.