[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구지방환경청은 설 연휴 기간 환경오염행위 예방을 위해 환경오염 취약지역과 시설을 중심으로 특별감시·점검 활동을 실시한다고 24일 밝혔다.

특별감시·점검은 2월3일부터 23일간 연휴 기간 전·중·후 3단계로 구분해 추진한다.

다음 달 3일부터 13일까지는 대구·경북 지역 내 환경오염물질 배출사업장에 환경오염 사고 예방을 위한 자율점검 협조 요청 등 홍보·계도를 실시한다.

연휴 기간인 2월 14일부터 2월 18일에는 산업단지, 상수원수계, 하천 등 취약지역 순찰을 강화하고 상황실과 환경오염 신고 창구를 운영하여 환경오염 사고 발생 시 신속히 대응할 계획이다.

연휴 이후인 2월 19일부터 2월 25일까지는 민간 전문가와 합동으로 소규모 사업장 대상 환경 관리 기술지원을 실시할 예정이다.

대구지방환경청 관계자는 “설 연휴 환경오염행위 특별 감시체계를 강화하여 국민이 안심하고 연휴를 보낼 수 있도록 만전을 기하겠다”며 “환경오염 사고 발생이나 환경 법령 위반행위 발견 시 국번 없이 128로 신고해 주기를 바란다”고 말했다.