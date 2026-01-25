2025 방산지정업체 경영분석조사…83개 기업 대상 2024년 기준 3.58조원 조단위 규모 계약 실적에 본격 반영 안보 불확실성에 K-방산 상승세 이어질 전망 미국 등 수출 영역 확대 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] K-방산 영업이익이 사상 처음으로 3조원 돌파에 성공했다. 유럽, 중동 등에서 맺은 조단위 계약이 실적에 지속해서 반영되고 있는 만큼 4조원 돌파는 시간문제라는 분석이 나오고 있다. 계속된 안보 리스크로 주요 국가들이 국방비를 늘리고 있는 상황 속에서 K-방산은 수출 영역을 확대해 상승세를 이어간다는 전략이다.

25일 한국방위산업진흥회의 2025 방산지정업체 경영분석조사에 따르면 2024년 기준 한국 방산 기업들의 방산 부문 영업이익은 3조5880억원으로 전년(1조8375억원) 대비 2배 가까이 증가했다. 관련 조사를 시작한 이래 영업이익이 3조원을 돌파한 건 이번이 처음이다. 같은 기간 방산 부문 매출(20조1951억원 → 26조7748억원)은 32.6% 늘었다. 이달 초 발표된 2025 방산지정업체 경영분석조사는 국내 방산기업 83개를 대상으로 진행됐다.

지난해 영업이익은 4조원을 넘었을 것으로 업계는 추정하고 있다. 최근 2~3년간 따낸 대규모 계약이 실적에 본격 반영되고 있기 때문이다. 각종 지정학적 갈등으로 글로벌 안보 불확실성이 높아지고 있는 가운데 K-방산은 높은 가성비를 앞세워 조단위 수주에 성공한 바 있다.

한화에어로스페이스는 폴란드, 이집트 등에서 K9 자주포 수출 계약을 맺었다. 한국항공우주산업(KAI)과 현대로템은 각각 FA-50 전투기, K2 전차를 앞세워 폴란드와 조단위 공급 계약을 맺었다. LIG넥스원은 최근 3년간(2022~2024년) 중동에서 유도무기 천궁의 조단위 수출 계약을 잇달아 성사시켰다. 방산기업들의 작년 확정 영업이익은 내년 초 발표될 예정이다.

K-방산의 고공행진은 계속될 전망이다. K-방산의 뛰어난 성능을 직접 경험한 국가들이 한국 전략자산을 지속 구매하고 있는 것이다. 폴란드가 대표적이다. 폴란드는 지난해 12월 한화에어로스페이스와 5조6000억원 규모의 다연장 유도무기 천무 공급 계약을 맺은 바 있다.

주요 국가들이 무기 도입 규모를 확대하고 있는 점도 K-방산 수출에 탄력을 줄 전망이다. 유럽은 지난해 향후 5년간 최대 8000억유로(1400조원)를 투입하는 재무장 계획을 발표했다. 사우디아라비아를 비롯한 중동 국가들은 국방비 예산을 늘리고 있다. 신한투자증권은 지난해 말 내놓은 보고서를 통해 올해 전 세계 국방비 지출액이 전년(2조8000억달러, 4000조원) 대비 4.4% 늘어날 것으로 분석했다.

K-방산은 수주 확대를 위해 수출 영역을 넓히고 있다. 한화에어로스페이스는 K9 자주포의 미국, 사우디 진출을 추진하고 있다. 노르웨이가 진행하고 있는 19억달러(2조800억원) 규모 다연장 로켓 조달 프로젝트에서는 천무 수출을 타진하고 있다. 한화오션은 정부의 전폭적인 지원 아래 60조원 규모의 캐나다 차기 잠수함 수주전에 총력을 다하고 있다. 수주전에 유리한 고지를 점하기 위해 한화파워시스템, 한화임팩트 등 그룹의 다른 계열사들은 캐나다 현지 투자를 검토하고 있다.

KAI는 10조원 규모의 미국 해군 고등훈련기(UJTS) 참여를 준비하고 있고, LIG넥스원은 유도로켓 비궁의 미국 진출을 모색하고 있다. 현대로템은 폴란드 의존도를 낮추기 위해 이라크와 페루, 루마니아 진출을 추진하고 있다.

현지화 전략도 적극 펼치고 있다. 현지에서 직접 무기를 생산하거나, 마케팅을 강화함으로써 해외 시장에서의 입지를 넓히는 것이다. 한화에어로스페이스는 사우디 국가 방위부와 합작법인(JV) 설립, 미국 탄약 스마트팩토리 건설 등을 계획하고 있다. KAI는 폴란드에 유럽 법인을 설립했고, LIG넥스원은 UAE 현지 생산라인 구축을 위해 UAE 방산 기업인 칼리두스와 JV 설립 협약을 체결했다. 현대로템은 K2 전차의 폴란드 현지 생산을 구상하고 있다.