우레아·살리실산 복합처방 증상완화에 도움

동아제약(대표 백상환)이 피부 과다각화 치료제 ‘케라논 연고’(사진)를 새로 출시했다.

과다각화증은 피부 각질층이 비정상적으로 두꺼워져 표면이 단단해지고 거칠어지는 증상이다. 피부가 건조해진 상태에서 각질이 제대로 탈락되지 않으면 피부가 하얗게 일어나거나 다소 어두운 색으로 착색되기도 한다. 모공에 각질이 쌓여 모공이 커 보이거나 오돌토돌하게 변할 수도 있다.

케라논 연고의 주성분인 우레아는 피부 수분손실을 줄이고 각질층의 수분농도를 높여 두꺼워진 각질을 부드럽게 하는데 효과적이다. 여기에 살리실산 5%를 복합 함유해 각질 완화뿐 아니라 제거까지 가능하다고 회사 측은 설명했다.

또 덱스판테놀과 쉐어버터를 첨가해 각질 케어 후 자극완화와 보습효과를 제공한다고도 했다. 피부에 밀착되는 코팅밤 제형으로 유효성분의 밀폐력을 높여 보습효과를 지속하는 게 특징이다.

케라논 연고는 1일 1~2회 환부를 깨끗이 씻은 후 도포하면 된다. 일반의약품으로 가까운 약국에서 구매할 수 있다.