영남·대구상공회의소와 다자간 업무협약

[헤럴드경제=유혜림 기자] iM뱅크는 지역사회 ESG(환경·사회·지배구조) 가치 확산과 지속가능한 생태계 조성을 위한 ESG 경영 실천의 하나로 영남대학교, 대구상공회의소와 다자간 상생협력 업무협약을 맺었다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 전날 오후 영남대 천마아트센터 이시원글로벌컨벤션홀에서 열린 ‘YU-ESG 경영 비전 선포식’ 현장에서 체결됐다. 지역을 대표하는 대학과 금융기관, 산업계가 참여해 민·학·금융이 유기적인 협력 체계를 구축한 것이다.

협약에 따라 각 기관은 지역 기업의 성장과 지속가능경영을 지원하기 위해 정보 교류를 확대하고, 교육·연구 협력을 강화하기로 했다. 또 지속가능한 사회적 활동을 공동으로 추진하고, 지역사회 ESG 가치 확산과 공동 실천을 위한 협력을 이어가는 등 상호 교류를 통해 ESG 경영 내실화를 도모할 방침이다.

강정훈 iM뱅크 은행장은 “지역을 대표하는 기관 간의 네트워크를 더욱 강화해 지역 인재 육성, 기업의 성장에 실질적인 동력을 제공할 수 있게 돼 사회적 가치 확산에 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 지역 경제 선순환 구조를 지원하고 실효성 있는 지속가능금융 체계를 구축하는데 힘쓰겠다”고 말했다.