삼성전자는 23일(현지시간)까지 영국 엑셀 런던(ExCeL London)에서 열리는 유럽 최대 교육 기술 전시회 ‘Bett 2026’에 참가(사진)해 인공지능(AI) 기반의 제품 설루션을 선보였다고 밝혔다.

Bett(British Educational Training and Technology)는 약 130개국의 600개사, 3만5000명 이상의 교육 관계자가 참여하는 교육 기술 전시회다. 삼성전자는 ‘갤럭시 북6 시리즈’, ‘갤럭시 XR’, 태블릿 등 모바일 기기와 인터랙티브 화이트보드, 대형 LED 디스플레이 등 디스플레이 설루션을 통한 몰입형·참여형 학습 환경을 구현했다. 모의 교실 라이브 시연과 삼성·업계 전문가의 강연 등 다양한 프로그램도 진행했다.

윤철웅 삼성전자 영국법인장 상무는 “삼성전자는 다양한 사용자와 교실 환경에 유연하게 적용할 수 있는 AI 기반 설루션을 제공하고 있다”며 “몰입형 학습 환경을 구현하는 동시에 교사들이 더욱 수업에 집중할 수 있도록 돕는 직관적이면서도 신뢰성 높은 기술과 제품을 지속 제공할 계획”이라고 말했다. 서경원 기자