‘펀더멘털’ 떼고 ‘그룹’으로 통일 그룹주 계열사 전반에 투자

[헤럴드경제=신주희 기자] 국내 대형 그룹주가 급등하면서 미래에셋자산운용이 그룹주에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 상품 이름 교체에 나섰다.

미래에셋자산운용은 23일 그룹주에 투자하는 ETF 3종의 명칭을 변경한다고 밝혔다. 기존 ‘TIGER 현대차그룹+펀더멘털 ETF’는 ‘TIGER 현대차그룹플러스 ETF’로, ‘TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF’는 ‘TIGER 삼성그룹 ETF’로 ‘TIGER LG그룹+펀더멘털 ETF’는 ‘TIGER LG그룹플러스 ETF’로 명칭을 변경한다.

이번 변경은 해당 상품이 각 그룹의 핵심 계열사에 집중 투자한다는 의미를 투자자들이 직관적으로 이해할 수 있도록 하기 위한 것이다.

‘TIGER 현대차그룹플러스 ETF’는 국내 유일하게 현대차그룹 주식에 투자하는 ETF로 피지컬 AI뿐 아니라 조선·방산·원자력·전력기기 등으로 확장되는 그룹 계열사의 핵심 성장 축을 함께 담고 있다.

23일 기준 순자산은 3796억원으로 연초 이후 약 3배 규모로 성장했고 개인 투자자 순매수 금액은 1361억원을 기록했다. 같은 기간 수익률은 39.94%로 코스피200 수익률(19.20%)을 상회했다.

‘TIGER 현대차그룹플러스 ETF’는 조선업 호황 2막의 수혜가 기대되는 HD한국조선해양과 HD현대중공업, 방산 수주 확대가 가시화되고 있는 현대로템, 원전 사업 확대의 수혜주로 꼽히는 현대건설, 전력기기 핵심 기업인 HD현대일렉트릭 등을 포함한다. ‘TIGER 현대차그룹플러스 ETF’는 현대차그룹을 중심으로 메가트렌드에 한 번에 투자할 수 있는 ‘올인원’ 투자 솔루션이다.

‘TIGER 삼성그룹 ETF’는 삼성전자, 삼성물산, 삼성SDI 등 그룹 내 핵심 계열사를 중심으로 반도체·건설·2차전지·바이오·조선 등 한국 산업을 대표하는 성장 축에 투자하는 상품이다. 코스피 시장의 리레이팅 국면에서 삼성그룹의 주력 사업 전반에 그룹 단위로 투자할 수 있다.

‘TIGER LG그룹플러스 ETF’는 LG화학, LG전자, LG디스플레이 등 그룹의 핵심 계열사를 중심으로 2차전지·친환경소재·전자·디스플레이 등 미래 산업 전반에 투자한다. ‘소재, 부품, 완제품, 서비스’로 이어지는 LG그룹의 수직계열화 구조를 중심으로 성장과 변화 과정에서 부각되는 LG그룹에 분산투자할 수 있다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부 본부장은 “이번 그룹주 ETF의 명칭 변경을 통해 투자자들이 쉽게 비교하고 이해할 수 있도록 했다”며 “특히 ’TIGER 현대차그룹플러스 ETF’는 피지컬 AI뿐만 아니라 조선·방산·원자력·전력기기 등으로 확장되는 현대차그룹의 구조적 성장 스토리를 그룹 단위로 담아낸 상품”이라고 말했다.