40개교에 8519명…전년비 498명↑ 희망 배정률 95.4%, 학교별 예비소집

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산광역시교육청이 23일 오전 10시 2026학년도 일반고 신입생 배정 결과를 발표한다.

배정 결과는 소속 중학교와 울산교육청 각종 발표 누리집(https://use.go.kr/press)에서 확인할 수 있다. 누리집에서 소속 중학교, 성명, 생년월일을 입력하면 된다.

배정통지서는 출신 중학교에서 배부하며, 신입생 예비소집은 오는 26일부터 학교별로 시작한다.

올해 배정 인원은 일반고 40개교에 총 8519명. 지난해보다 498명 증가했다. 전체 학생 중 자신이 희망한 학교에 배정된 희망 배정률은 95.4%로 집계됐다.

정원 내 배정 학생은 8354명으로 체육 특기자, 지체부자유 학생, 다자녀(3자녀) 학생이 포함됐다. 정원 외 특별배정 학생은 165명으로 국가유공자와 특례입학 대상자, 특수교육 대상자가 해당된다.

배정 방법은 1단계는 1지망과 2지망까지 전체 학군 지원자 중에서 20%, 2단계는 1지망에서 3지망까지 거주 학군 지원자 중 40%를 추첨하고, 학교별 정원의 60%를 희망 배정했다.

거주 학군 내에서 배정되지 않은 나머지 40%는 거주지와 학교 간 거리, 통학 여건, 거주 학군 내 희망 학교 등을 종합적으로 고려해 배정했다.