[헤럴드경제=이원율 기자]금·은에 이어 구리값마저 사상 최고치를 찍은 가운데, 중국 최대 규모 보석시장에서 구리바(동괴)가 나왔다가 판매 금지로 매대에서 퇴출당했다.

22일 중국 홍성신문과 홍콩 성도일보 등 현지 매체들에 따르면 중국 남부 선전시의 수이베이 보석상가에는 최근 구리값 급등에 따른 수요로 순도 999.9의 구리바를 판매하는 상인들이 나타났다.

흔히 알려진 ‘골드바’와 비슷한 형태로 생긴 1㎏짜리 ‘투자용 구리바’ 가격은 180위안(약 3만8000원)에서 280위안(약 5만9000원) 사이로 짜였다.

한 구리바 공장 관계자는 홍성신문에 지금까지 200여㎏이 팔렸다고 전했다.

상인들이 갑자기 구리바를 팔기 시작했다는 사실이 알려지며 상가측은 구리바 판매를 막고 모든 매대에서의 철수를 통보했다.

이는 상가 측의 주력 판매 품목을 귀금속으로 제한했기 때문으로 전해진다.

상인들은 이제 외부에 전시하는 구리바는 없지만 재고는 여전히 있으며, 제작 주문도 가능하다고 현지 매체에 알렸다.

이들 매체는 구리바 구입과 관련해 투기 피해의 위험성을 경고했다.

전문가들은 구리바는 가공과 포장 등 비용이 포함되기에 구리 현물 가격과 구리바의 단가 차이가 크다고 지적했다.

사들인 구리바를 되팔 때는 50~60%밖에 금액을 받지 못할 수 있다고 덧붙였다.

저장성의 한 국유은행 관계자는 “대다수의 일반인은 구리 같은 금속 가격의 등락 원리를 잘 알지 못한다”며 “시장 변동성이 매우 커 투자로는 위험하기에 유행처럼 투기하지 말아야 한다”고 했다.

올해 들어 구리 가격은 t당 1만3000달러(약 1900만원)을 찍는 등 사상 최고치를 기록했다.

인공지능(AI) 열풍 속 구리가 데이터센터 등에 필수 광물로 주목받으며 가격의 추가 상승 여력이 있다는 전망도 나온다.

이런 가운데, 국제 금 시세는 사상 처음으로 종가 기준 온스당 4800달러선을 넘어 5000달러를 눈앞에 두고 있다.

미국 뉴욕상품거래소에서 올해 2월 인도분 금 선물은 21일(현지시간) 온스당 4837.5달러에 거래를 마쳐 최고치 기록을 경신했다고 블룸버그가 전했다.

다만 금 선물 가격은 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘그린란드 관세’ 철회 소식이 알려진 후 상승 폭을 반납했다. 한국 시간 22일 오전 9시 기준 온스당 4791달러로 내려갔다.

월스트리트저널(WSJ)은 이날 기사에서 “금값이 과거 전혀 생각하지도 못한 수준인 온스당 4000달러를 돌파한지 단 3개월만에 5000달러를 넘보고 있다”고 했다.