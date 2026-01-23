[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 ‘2026년 1단계 희망인천 소상공인 경영안정자금’을 28일부터 지원한다.

1단계 사업 규모는 총 1000억원으로 3400여 개 업체가 혜택을 받을 것으로 예상된다.

특히 업체당 최대 지원 한도를 기존 3000만원에서 5000만원으로 확대해(전년 대비 2000만원 상향) 소상공인의 실질적인 경영 안정에 도움을 줄 예정이다.

시는 이차보전 지원을 통해 은행 출연금 66억7000만원을 확보했으며 7개 금융기관(신한·농협·하나·국민·우리·카카오뱅크·케이뱅크)이 대출을 수행한다.

지원 대상은 인천시에 사업장을 둔 소기업·소상공인이다. 홈플러스 폐점 피해 기업도 포함된다.

보증 조건은 1년 거치 후 5년 분할상환이며 대출 이자는 최초 1년간 2.0%, 이후 2년간 1.5%를 인천시가 지원한다. 보증료율은 연 0.8%로 설정해 금융 부담을 최소화했다.

일정 요건을 충족하는 소상공인의 경우 현장조사 없이 서류 심사만으로 보증이 가능하다.

보증 처리 기간을 기존 3~5주에서 1~2주로 단축하는 것을 목표로 하고 있다.

다만 최근 3개월 이내 보증지원을 받은 소상공인, 재단·신용보증기금·기술보증기금 보증금액 합계가 2억원 이상인 소상공인, 연체·체납 또는 보증 제한 업종에 해당하는 경우는 지원 대상에서 제외된다.

신청은 28일 오전 9시부터 자금 소진 시까지 가능하다.

인천신용보증재단 ‘보증드림’ 앱을 통한 비대면 신청 또는 디지털 소외계층에 한해 재단 지점 방문 신청이 가능하다.