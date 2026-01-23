중기 글로벌협력형 R&D 연계… 공동 연구·기술교류·해외진출 지원 본격화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업기술정보진흥원은 22일 스위스 전자마이크로기술센터 CSEM과 글로벌 연구개발(R&D) 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

CSEM은 1984년 스위스 정부가 설립한 첨단 제조·마이크로 기술 분야 연구기관으로, 제조·인공지능(AI)·디지털·반도체·에너지·생명과학·헬스케어 등 산업 응용 기술 개발과 기술사업화를 추진하고 있다.

이번 협약은 중소벤처기업부가 2025년부터 시행 중인 ‘글로벌협력형 R&D 사업’의 일환으로, 국내 중소벤처기업의 글로벌 개방형 혁신과 기술 애로 해소를 지원하기 위해 추진됐다.

기정원은 협약을 계기로 국내 중소벤처기업과 CSEM 간 △국제 공동 R&D △기술·인력 교류 △세미나 △B2B 기술매칭 상담회 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

김영신 기정원장은 “이번 협약을 통해 CSEM이 보유한 첨단 기술이 국내 중소벤처기업으로 이전되고, 기술사업화가 활발히 이뤄질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.