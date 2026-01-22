[헤럴드경제 스포츠팀] 빅소(BIGSAU)가 연습 환경에 최적화된 연습볼을 선보이며 연습공 선택에 대한 새로운 기준을 제시했다.

빅소 연습볼은 연습 효율과 타격감의 일관성, 그리고 반복 연습 시 골퍼의 신체 부담 완화를 함께 고려한 제품이다. 기존 연습공 시장은 비용 효율성을 중심으로 형성돼 왔지만, 공 상태와 성능 편차로 인해 연습 결과의 신뢰도가 떨어진다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 빅소는 이러한 현장의 문제점에 주목해 연습 과정에서 보다 안정적인 타구 피드백을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

빅소 연습볼에는 스크린 골프, 매트, 네트 연습 등 반복 타격 환경에 적합한 고내구성 소재가 적용됐다. 표면 마모를 최소화해 반발력과 타구감의 변화를 줄였으며, 단순히 단단한 공이 아닌 내구성과 감각의 균형을 고려한 설계가 특징이다.

이러한 특징은 실제 연습 현장에서도 긍정적인 반응으로 이어지고 있다. 인천 송도의 한 골프 연습장은 최근 연습공을 빅소 골프공으로 교체한 후 타격감에 대한 만족도와 연습 집중도가 눈에 띄게 향상됐다는 고객의 의견이 많다. 해당 연습장에서는 “공마다 느낌이 달라 헷갈리던 문제가 줄었고, 손목과 어깨 부담이 덜하다는 고객 의견이 많다”고 전했다.

골프 레슨 업계 역시 연습공의 품질이 스윙 인식과 샷 데이터 형성에 직접적인 영향을 미친다고 보고 있다. 일정하지 않은 공을 사용할 경우 스윙 교정 과정에서 혼선을 초래할 수 있다는 지적이다.

빅소 관계자는 “연습공은 단순한 소모품이 아니라, 골퍼의 연습 시간을 지탱하는 핵심 장비”라며 “현장 교체 사례를 통해 확인된 만족도 향상처럼, 연습의 질과 골퍼의 부담을 함께 고려한 선택지가 되길 바란다”고 밝혔다.

빅소는 이번 연습볼 출시를 신호탄으로 골프 연습장은 물론 스크린 골프 시장 등 다양한 채널에서 제품 공급을 확대해 나갈 계획이다.

최근 빅소 공식 홈페이지에서는 한시적으로 대량 구매 예정자들을 대상으로 연습공을 한시적으로 무료 제공하고 있다. 신청 방법은 공식 홈페이지에서 회원 가입 후 쇼핑몰에서 샘플공을 주문하면 된다. 문의는 빅소 홈페이지(www.bigsaugolf.com)나 전화 010-9356-2085, 이메일 holein719@naver.com 모두 가능하다.