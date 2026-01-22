기획 취재, 포토, 카드뉴스, 릴스 분야 30명 선발

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 지난 21일 의왕시청 대회의실에서 2026년 의왕시 소셜미디어를 이끌어갈 ‘SNS 서포터스’의 발대식을 가졌다.

이날 발대식은 위촉장 수여, 서포터스의 역할 및 활동 안내, 담당 주무관의 의왕시 홍보 특강, 발대식 기사 쓰기 실습 순으로 진행됐다.

올해 새롭게 선발된 30명의 의왕시 ‘SNS 서포터스’는 12월까지 활동하게 되며, 공식 SNS 채널을 통해 시의 주요 정책, 행사, 숨은 명소 등 다양한 소식을 취재하여 시민들에게 전달하는 역할을 하게 된다.

특히, 올해부터 시에서는 ▷기획 취재 ▷포토 ▷카드뉴스 ▷릴스 이렇게 총 4개 분야로 서포터스를 세분화해 선발함으로써, 구성원들이 각자의 역량에 맞게 활동할 수 있도록 했다.

이에 따라, 이번 SNS 서포터스는 이전보다 더욱 풍성하고 전문성 있는 콘텐츠로 시민들에게 의왕시의 다양한 소식을 전할 것으로 기대된다.

안치권 부시장은 “2026년 의왕시 SNS 서포터스로 위촉된 여러분을 진심으로 환영한다”며 “시를 대표하는 온라인 홍보대사로서, 다양한 경험과 시선으로 의왕시의 생생한 모습들을 다채롭게 소개해 주시길 부탁드린다”고 말했다.

한편, 시는 이날 위촉된 서포터스의 역량을 강화하기 위해 정기적인 교육 및 간담회를 추진하고, 우수 서포터즈를 선정하는 등의 다양한 지원을 추진해 나갈 계획이다.