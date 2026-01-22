22일 쿠팡노조 입장문 발표

[헤럴드경제=박연수 기자] 쿠팡노동조합이 쿠팡 개인정보 유출 사태와 관련해 정부의 공정한 조사를 촉구한다는 입장을 밝혔다.

22일 쿠팡노동조합은 입장문을 통해 “쿠팡의 구성원으로서, 최근 회사에서 발생한 개인정보 유출 사고에 대해 깊은 유감을 표한다”면서도 “최근 진행되고 있는 회사에 대한 전방위적인 조사 상황을 보며, 쿠팡을 지켜 온 현장 노동자들의 일자리가 위협받을 수 있다는 심각한 우려를 하지 않을 수 없다”고 말했다.

쿠팡노조는 “현재처럼 10곳이 넘는 정부기관이 개인정보 유출을 넘어 회사의 전반적인 사업 전반에 대해 동시다발적으로 조사를 진행하는 상황은 이례적”이라며 “이미 현장에서는 배송 물량 감소를 체감하고 있으며, 이는 단순히 개인의 고용 문제가 아니라 가족 전체의 생계와 직결된 문제”라고 전했다.

이어 정부의 전방위적인 조사에 대한 피해를 우려했다. 쿠팡노조는 “개인정보 보호 책임의 범위를 넘어선 과도한 제재로 인해 회사 운영이 심각한 타격을 입었다”며 “현장 배송 노동자와 물류센터 노동자의 일자리가 사라지며, 수많은 소상공인의 판로가 막혀 수만 명 가족의 생계가 위협받는 상황은 피해야 한다”고 강조했다.

마지막으로 “정부의 판단과 결정이 기업만이 아니라 수많은 현장 노동자들의 삶에 직결되는 사안인 만큼 여러 각도에서의 신중하고 균형 잡힌 판단을 간절히 바란다”고 했다.