IMM희망재단 후원으로 중·고·대학생 39명에 장학금 수여 2023년부터 협력사 상생 이어와… “미래 인재 성장 밑거름 되길”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 종합 홈 인테리어 전문기업 한샘이 IMM희망재단과 함께 바스(Bath) 시공 협력사 직원 자녀들에게 장학금을 전달했다.

한샘은 IMM희망재단과 공동으로 ‘2025년 희망 장학금’ 수여식을 열고, 바스 시공 협력사 직원의 중·고등학생 및 대학생 자녀 39명에게 장학금을 전달했다고 22일 밝혔다. 수여식은 지난 21일 한샘 상암사옥에서 열렸으며, 시공 협력사 임직원들이 참석한 가운데 진행됐다.

이번 장학금은 2013년 설립 이후 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있는 IMM희망재단의 후원으로 마련됐다. 한샘과 IMM희망재단은 협력사와의 동반 성장을 실천하고, 우수 인재들의 학업과 성장을 지원하기 위해 2023년부터 매년 시공 협력사 직원 자녀를 대상으로 장학금 지원을 이어오고 있다.

한샘은 단순한 자금 지원을 넘어 협력사 가족의 복리후생까지 포괄하는 상생 모델을 구축한다는 방침이다. 이를 통해 협력사와의 신뢰를 강화하고 ESG 경영을 실질적으로 구현해 나가고 있다는 설명이다.

김유진 한샘 대표는 “어려운 환경 속에서도 묵묵히 현장을 지켜주시는 협력사 가족분들께 이번 장학금이 작은 응원이 되길 바란다”며 “미래를 이끌어 갈 인재들이 우리 사회에 꼭 필요한 구성원으로 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편 한샘은 동반성장 전담 부서를 중심으로 협력사와의 공정거래 및 상생 협력을 강화하고 있다. 협력사 대상 저금리 대출 제도인 ‘상생펀드’를 운영하고, 기술자료 임치 수수료를 지원해 협력사의 기술 보호를 돕는 등 다양한 동반성장 프로그램을 추진 중이다. 이러한 노력을 바탕으로 한샘은 2024년도 동반성장지수 평가에서 가구업계 최초로 6년 연속 ‘우수’ 등급을 달성했다.