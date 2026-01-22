유사 시 현장 접근성이 높은 주요 거점 11곳에 방재장비 사전 비축

[헤럴드경제=이태형 기자] 환경오염사고 발생 직후의 ‘초기대응 시간(골든타임)’을 확보하기 위해 울산광역시 등 5개 지방정부에 설치된 방재장비함 11곳이 본격적인 가동에 들어간다.

기후에너지환경부 소속 화학물질안전원은 화학사고와 환경오염사고 발생 시 신속한 초동대응과 피해 확산 방지를 위해 ‘환경오염 사고 방재장비함’ 설치를 완료했다고 22일 밝혔다.

이번 방재장비함 구축 사업은 지난해 10월 기후부, 화학물질안전원, 울산·천안·시흥·광주·인천 등 해5개 지방정부, 환경책임보험사업단 간 사업 업무협력 체결을 통해 추진됐다.

화학물질 취급사업장이 밀집된 산업단지 주변 지역을 중심으로 총 5개 지방정부에 11개 방재장비함이 설치됐다.

각 방재장비함에는 화학물질과 유류 유출사고 발생 시 즉시 활용할 수 있도록 흡착제, 중화제, 방재 도구 등 총 18조 145점의 방재물품이 비치됐다.

이날 천안 개소식에서는 방재장비함 구축 추진경과와 평시·유사 시 운영체계를 소개하고, 제막식과 함께 주요 비치물자와 장비를 전시해 실제 현장 대응 시 활용 방안이 소개된다.

기후부와 화학물질안전원은 지역별 환경오염 사고 위험도를 고려해 설치 지역 확대를 검토하고, 환경책임보험 제도와 연계해 가입 사업장의 환경오염사고 대응 역량을 높이는 등 다양한 환경오염피해 지원사업을 발굴해 추진할 예정이다.

박봉균 화학물질안전원장은 “주요 산업단지에 방재장비를 비축함으로써 사고 발생 시 현장에서 즉시 활용할 수 있는 실효적인 환경안전 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “지방정부와 관계기관과의 긴밀한 협력을 통해 환경오염 사고 예방과 대응체계를 더욱 공고히 하고, 지역사회가 안심할 수 있도록 현장 중심의 화학안전 모범사례를 확산해 나가겠다”고 말했다.