일몰 후 야간 진화체제 전환…주민 388명 대피 건조주의보·강풍에 진화 어려움

[헤럴드경제=신주희 기자] 전남 광양에서 발생한 산불이 번지면서 당국이 국가 소방동원령을 발령해 진화 작업을 벌이고 있다.

당국은 일몰과 함께 야간 진화체제에 돌입했지만, 강한 바람이 이어져 장기화가 우려된다.

21일 산림·소방 당국에 따르면 이날 오후 3시 2분께 광양시 옥곡면 한 주택에서 불이 나 산으로 번지고 있다는 신고가 접수됐다.

당국은 헬기 23대와 차량 73대 등을 동원해 진화에 나섰지만, 건조주의보가 내려진 상황에서 바람도 강하게 불어 어려움을 겪었다.

소방 당국은 오후 3시 48분께 대응 1단계, 오후 4시 31분께 2단계 상향에 이어 오후 8시를 기해 국가 소방동원령을 발령했다.

광주, 전북, 경남에서 산불 전문 진화차 등 25대와 재난 회복 지원차 7대를 투입했다.

국가 소방동원령은 특정 시도의 소방력만으로 화재 등 재난에 대응하기 어렵거나 국가 차원에서 소방력을 재난 현장에 동원할 필요가 인정될 때 소방청장이 발령한다.

산림 당국은 공중 진화대, 산불재난 특수진화대 등 352명, 고성능 산불 진화 차량 등 장비 68대를 투입해 야간 진화에 총력을 쏟고 있다.

김인호 산림청장은 “가용한 지상 진화 인력, 장비를 선제적으로 동원해 야간 산불 체제로 전환하고 인명이나 재산 피해가 없도록 주민 대피와 진화 대원의 안전에 특별히 주의를 기울이겠다”고 말했다.

불이 시작된 주택은 전소했으며 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다.

이날 오후 9시 기준 산불 영향 구역은 42.37㏊, 화선 길이는 3.8㎞로 이 중 2.5㎞는 진화가 완료돼 진화율은 65％다.

현재까지 임야 15㏊가 피해를 봤다고 광양시는 전했다.

광양시는 안전 문자메시지를 발송해 옥곡면 점터·명주·신기·삼존 마을 주민들은 옥곡면사무소로, 진상면 이천·외금 마을 주민은 마을회관, 내금 마을 주민은 백학 문화복지센터로 각각 대피하도록 안내했다.

현재 주민 총 388명이 대피를 마친 것으로 확인됐다.

옥곡면 주민 53명과 진상면 주민 100명이 지역 내 대피시설로 이동했으며 진상면 주민 235명은 다른 지역으로 대피했다.

윤호중 행정안전부 장관은 산림청, 소방청, 전남도, 광양시 등 관계기관에 사용할 수 있는 모든 장비와 인력을 신속히 투입해 조기 진화에 총력을 기울일 것을 주문했다.

이와 함께 지역재난안전대책본부 구성과 주민 대피와 선제적 방화선 구축 등을 지시했다.

광양시 관계자는 “내일까지 진화 작업이 이어질 것으로 보인다”며 “일몰 후 헬기를 철수하고 진화대원들을 지상에 배치해 밤사이 산불이 번지지 않도록 감시하고 있다”고 말했다.