대한민국 유도 남자 국가대표 김민종(왼쪽부터) 선수, 대한민국 근대 5종 남자 국가대표 전웅태 선수, 대한민국 양궁 남자 국가대표 김우진 선수가 응원 문구를 들고 기념촬영을 하고 있다. 사진=카스 제공
[헤럴드경제=임세준 기자] 국가대표 맥주 카스가 지난 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 ‘카스 0.0 응원 부스’를 운영했다고 밝혔다.

이날 현장에서는 간단한 퀴즈 이벤트와 응원 메시지 작성 등 코치진과 국가대표 선수단이 에너지를 충전할 수 있는 체험형 프로그램이 마련됐다.

대한민국 양궁 남자 국가대표 김우진(왼쪽부터) 선수, 대한민국 쇼트트랙 여자 국가대표 김길리·최민정 선수, 대한민국 쇼트트랙 남자 국가대표 황대헌 선수, 대한민국 근대 5종 남자 국가대표 전웅태 선수, 대한민국 유도 남자 국가대표 김민종 선수가 응원 문구를 들고 기념촬영을 하고 있다. 사진=카스 제공
