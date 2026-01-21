[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 19일 대구시 동인청사 2층 상황실에서 대구시와 대구시니어클럽협회, 대구지역자활센터협회, 대구종합사회복지관협회와 함께 ‘대구형 통합돌봄 서비스 제공인력 양성 및 활용’을 위한 다자간 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 급속한 고령화와 돌봄 수요 증가에 대응해 지역사회 중심의 통합돌봄 서비스를 안정적으로 제공할 전문 인력을 체계적으로 양성하고 활용하기 위해 추진됐다.

대구형 통합돌봄 서비스는 노인과 장애인 등 돌봄이 필요한 시민이 살던 곳에서 의료·요양·일상생활 지원을 통합적으로 받을 수 있도록 하는 지역 맞춤형 돌봄 정책이다.

최근 현장에서 서비스를 직접 제공하는 인력의 전문성과 역량 강화가 핵심 과제로 떠오르고 있어 이번 협약이 이를 제도적으로 뒷받침하는 협력체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다.

이번 협약에 따라 대구시는 통합돌봄 서비스 제공인력 양성과 활용이 원활히 추진될 수 있도록 행정적 지원과 정책 관리 전반을 담당한다.

영남이공대는 통합돌봄 서비스 제공인력의 역량 강화를 위한 교육 운영을 맡아, 교육과정 설계부터 운영까지 전반적인 역할을 수행한다.

대학은 통합돌봄 정책에 대한 이해를 높이는 이론 교육과 함께, 현장 중심의 실무형 교육을 통해 돌봄 인력의 전문성을 체계적으로 강화할 계획이다.

대구시니어클럽협회는 건강돌봄단 사업에 적합한 노인일자리 참여자를 선발하고 인력 운영·관리를 담당하며 대구지역자활센터협회는 일상생활지원 사업에 적합한 참여자를 발굴해 현장에 연계한다.

대구종합사회복지관협회는 대구형 통합돌봄 정책 추진과 연계해 제공인력의 활용과 관리, 현장 협조 역할을 수행함으로써 돌봄 서비스가 안정적으로 운영될 수 있도록 지원한다.

각 기관은 역할을 분담해 통합돌봄 정책이 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 협력하기로 했다.

특히 이번 협약은 대학, 지방정부, 복지 현장 기관이 함께 참여하는 다자간 협력 모델로, 교육–현장–정책을 유기적으로 연결하는 구조를 갖췄다는 점에서 주목된다.

영남이공대가 제공하는 교육 프로그램은 통합돌봄 정책 전반에 대한 이해를 높이는 동시에, 실제 돌봄 현장에서 요구되는 직무 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

이를 통해 서비스 제공인력의 전문성을 높이고, 지역 돌봄 서비스의 질적 수준을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대된다.

영남이공대 이재용 총장은 “우리 대학은 지역과 공공, 현장기관의 파트너십을 바탕으로 교육 지원과 인력 역량 강화를 적극 추진해 대구형 통합돌봄이 안정적으로 정착하도록 최선을 다하겠다“고 말했다.