[헤럴드경제=박병국 기자]서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 오는 26일부터 다음 달 20일까지 ‘환경순찰 스마트모니터요원’ 200명을 모집한다고 밝혔다.

‘환경순찰 스마트모니터’는 구민이 스마트폰 앱을 통해 일상 속 불편사항을 신고하면 구청이 이를 검토‧개선하는 제도다. 2019년부터 운영되고 있다.

모집 대상은 구로구에 주소를 둔 만 19세 이상 구민이다. 최종 선정된 요원들은 3월부터 11월까지 9개월 동안 활동하게 된다.

요원들은 서울스마트불편신고 앱으로 주민불편사항을 신고하고, 공공시설물 관리 실태 및 생활불편사항 모니터링한다. 또 동 취약지점도 순찰하게 된다.

환경순찰 스마트모니터요원에게는 활동 실적에 따라 보상이 제공된다. 온누리상품권 또는 봉사활동 시간을 선택할 수 있다. 상품권 선택 시 월 실적 2건당 5000원권(월 최대 1만원, 연 최대 5만원)을 받을 수 있다. 봉사활동 시간 선택 시 월 실적 4건당 봉사활동 1시간(일 최대 4시간, 월 최대 12시간)을 인정받을 수 있다.

참여를 원하는 경우 구로구청 홈페이지 통합예약에 접속하거나 안내문의 큐알(QR)코드를 통해 신청하면 된다. 이후 2월 말 최종 합격자에게 개별 문자로 안내할 예정이다.

구로구 관계자는 “주민들의 눈높이에서 지역의 불편함을 찾아내고 개선함으로써 더 살기 좋은 구로를 만들고자 한다”며 “평소 구정 참여와 환경 개선에 관심 있는 구민들의 많은 참여를 바란다”고 전했다.