[헤럴드경제=김성훈 기자] 일본에서 중학생 무리가 초등학생에게 심각한 폭력을 행사하는 영상이 SNS에 퍼져 논란이 되고 있다.

20일 산케이신문 등 현지 언론에 따르면, 오사카시 교육위원회는 최근 SNS에 확산한 중학생 폭력 영상에 대해 조사 중이다.

문제의 영상에는 오사카시의 중학생들이 초등학생 1명에게 생명을 위협할 수 있는 수준의 폭력을 가하는 장면이 담겼다.

영상에서 중학생 A 군은 자신보다 체구가 작은 초등학생 B 군의 뒤에서 팔로 목을 강하게 졸랐다. 피해 학생이 울먹이며 괴롭히지 말 것을 호소했으나, 현장에 함께 있던 다른 중학생들은 “너무한 것 아니냐”라면서도 휴대폰으로 촬영하거나 조롱하고 웃으며 폭력을 방관했다. A 군이 팔을 풀자 B 군은 손으로 눈물을 훔쳤다.

또 다른 영상에서는 B 군으로 추정되는 학생(얼굴이 모자이크 됐으나 복장이 동일함)이 바닷물에 빠져 허우적대는 모습이 담겨 있었다. 피해 학생이 필사적으로 수면 위로 올라오려고 발버둥치는 모습에 A 군 등은 “큰일이야, 경찰 오겠다”라고 말하며 웃었다.

오사카부 경찰은 지난해 11월 해당 사안에 대한 제보를 접수하고 가해 학생들을 조사했다. 이들은 형사처벌 대상이 아닌 14세 미만 ‘촉법소년’이어서 형사처벌은 피한 것으로 전해졌다.

오사카시 교육위원회는 “영상이 확산하며 B 군이 정신적 고통을 호소하는 등의 2차 피해가 발생하고 있다”며 영상 유포를 자제해 줄 것을 당부했다.

일본에서는 최근 SNS를 통해 심각한 학교 폭력 사례가 연이어 폭로되고 있다. 지난 4일에는 도치기현의 한 고등학교에서 한 남학생이 동급생을 무차별 폭행하고, 다수의 학생이 이를 격투기 경기처럼 지켜보며 환호하는 영상이 온라인에 퍼져 파문이 일었다.

오이타현의 한 중학교에서도 한 학생이 다른 학생의 머리를 잡아 넘어뜨리고 무차별 폭행하는 영상이 SNS에 게시됐다.

사태가 심각해지자 문부과학성은 지난 14일 전국 교육위원회를 대상으로 긴급회의를 소집하고 “드러나지 않은 학교 폭력 사례를 파악하라”고 지시했다. 문부과학성은 “학교 폭력 관련 피해 학생의 안전을 최우선으로 대응하라”면서 “SNS를 통한 폭로가 또 다른 인권 침해를 초래할 수 있는 만큼 인터넷 윤리 교육도 실시하라”고 당부했다.