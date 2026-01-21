고용 7929명, 전년비 73.8% 증가 매출은 32% 증가한 2조6559억원

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산경제자유구역 내 입주기업의 고용과 매출, 생산이 전년도와 비교해 크게 증가하면서 지역경제의 핵심 성장 거점으로서 역할을 하고 있는 것으로 나타났다.

산업통상부와 경제자유구역청이 지난해 전국 9개 경제자유구역 내 5인 이상 사업체(외국인투자기업은 1인 이상)를 대상으로 조사한 ‘2024년 기준 입주사업체 실태조사’ 자료에 따르면, 울산경제자유구역 내 입주기업의 고용, 매출, 투자 등이 크게 증가했다.

울산경제자유구역의 실태를 전년도와 비교해 보면, 입주기업 수는 2.5% 증가한 209개에 그쳤지만 ▷고용인원 7929명, 73.8% 증가 ▷매출액 2조6559억원, 32.6% 증가 ▷생산액 1조1394억원, 27.7% 증가 ▷수출액 1919억원, 24.2% 증가 ▷수입액 389억원, 113.7% 증가 ▷투자액 2904억원, 21% 증가했다.

이 같은 지표는 기업의 투자 및 생산활동과 세계 공급망과의 연계활동이 활발함을 보여주는 것이다.

또 외국인투자기업은 전년과 같은 6개사였지만, 투자액은 198억원으로 5.9% 증가하고 매출액과 생산액도 각각 0.6%, 27.2% 증가했다.

이경식 울산경제자유구역청장은 “이번 조사 결과는 울산경제자유구역이 짧은 기간 내 고용과 매출, 생산 부문에서 가시적인 성과를 거두고 있음을 보여주는 것”이라며 “기술개발 지원, 금융·투자 강화 등 기업 맞춤형 지원정책을 확대해 지역경제 거점으로 성장해 나가겠다”고 말했다.