관세 압박 속 유럽 정상들과 연쇄 접촉 예고 나토 동맹 균열 국면에서 메시지 수위 주목

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF)에 참석해 그린란드 문제와 가자지구 구상 등 핵심 현안에 대한 입장을 직접 밝힌다. 재집권 이후 첫 다보스 방문인 만큼, 전 세계를 향한 메시지의 방향과 수위에 관심이 쏠린다.

백악관에 따르면 트럼프 대통령은 20일 워싱턴을 출발해 스위스로 이동한 뒤, 21일 오후 2시30분(현지시간·미 동부시간 오전 8시30분) 특별연설을 시작으로 공식 일정을 소화한다. 그는 지난해 취임 직후에도 다보스포럼에 화상으로 참석해 관세 정책과 나토 방위비 증액 요구를 전면에 내세운 바 있다.

이번 연설의 최대 관전 포인트는 그린란드다. 트럼프 대통령은 미국의 그린란드 확보에 반대하는 유럽 국가들을 상대로 2월 1일부터 10%, 6월 1일부터 25%의 관세를 부과하겠다고 공언해왔다. 유럽연합(EU)도 보복 조치를 검토하는 상황에서, 유럽의 중심부인 스위스에서 어떤 발언을 내놓을지 주목된다.

연설 이후에는 유럽 정상들과의 접촉도 예정돼 있다. 그린란드 문제를 둘러싸고 ‘80년 나토 동맹이 최대 위기에 놓였다’는 평가가 나오는 가운데, 트럼프 대통령이 동맹국 지도자들과 어떤 톤으로 대화를 이어갈지가 관심사다. 트럼프 대통령은 최근에도 그린란드 문제와 관련해 북대서양조약기구 수장과 통화 사실을 공개하며 외교적 압박을 이어가고 있다.

가자지구를 둘러싼 행보도 이번 일정의 또 다른 축이다. 백악관은 트럼프 대통령이 행사 이틀째인 22일 다보스 현지에서 ‘가자평화위원회’ 헌장 서명식을 열 계획이라고 밝혔다. 팔레스타인 가자지구 재건과 평화 정착을 명분으로 한 이 구상은, 유엔 중심의 기존 다자 외교 틀을 대체하려는 시도로 해석된다.

트럼프 대통령이 세계 경제·안보 엘리트가 모이는 세계경제포럼 무대에서 관세, 영토, 중동 문제를 어떻게 엮어 메시지를 던질지에 따라, 미·유럽 관계와 국제 질서 전반에 미칠 파장도 적지 않을 전망이다.