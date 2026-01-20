[헤럴드경제=문영규 기자] 유튜브 50만 구독자를 보유한 배우 조정석이 유튜브 활동을 잠정 중단하기로 했다.

조정석은 지난 19일 자신의 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’에 올린 손편지를 통해 “항상 영상 시청해주시고 응원해주시는 분들께 진심으로 감사드린다”며 운을 뗐다.

조정석은 “어느새 구독자 50만이 됐다”며 “저에게 반가운 소식이 하나 더 있었고, 또 하나의 큰 행복이 찾아왔다”고 밝혔다.

그는 “당분간 육아로 인해 영상 업로드가 쉽지 않을 것 같아 미리 알려드리기 위해 글을 남긴다”며 “유튜브 촬영이 생각보다 크게 느껴졌고 ‘다음 영상 기다릴게요’라는 댓글들이 저에게 큰 힘이 되면서도 부담이 됐다”고 했다.

그러면서 “아주 잠깐만 쉬었다가 빠른 시일 내에 다시 돌아올 것”이라며 “다시 인사드릴 때쯤에는 지금과는 또 다른 이야기로 더 재미있는 영상들을 가지고 올 것 같다”고 예고했다.

끝으로 “다시 인사드릴 때까지 구독 꼭 유지해달라”며 “잘! 곧! 또! 만나요”라고 썼다.

조정석은 2013년 지인의 소개로 가수 거미와 만나 2018년 결혼했다. 2020년 8월 첫째 딸을 얻었고 최근 둘째 딸이 태어났다.

조정석 소속사 잼엔터테인먼트는 지난 14일 “조정석·거미 부부가 이날 둘째 딸을 출산해 새 가족을 맞이했다”며 “현재 산모와 아이 모두 건강하고 가족들의 사랑과 돌봄 속에서 평안히 회복 중”이라고 밝혔다.