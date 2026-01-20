2019년 7월 신청 후 6년 반 만 성과 “국내 기업의 해외 진출 안정적 지원”

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국산업은행은 지난 14일 베트남 중앙은행으로부터 외국은행 지점 설립 절차의 최종단계인 하노이지점 설립 본인가를 획득했다고 20일 밝혔다.

이는 2019년 7월 지점 설립 인가를 신청한 이후 약 6년 반 만에 이뤄진 결실이다. 외국계 은행으로는 2021년 이후 처음 본인가를 받았다. 이에 따라 산은은 베트남 금융당국의 감독 아래 영업과 금융업무를 수행할 수 있게 됐다.

이번 본인가는 베트남 정부의 보수적인 인가 기조 속에서도 두 차례의 양국 정상회담, 총리회담 등 정부의 전방위적인 지원과 산은의 노력이 결합해 이룬 성과라고 사측은 강조했다. 특히 산은은 재무건전성과 국제금융업무 수행 능력, 내부통제·리스크 관리 체계, 중장기 경영 안정성 등 전반에서 베트남 금융당국의 종합적이고 최종적인 신뢰를 확보했다.

산은은 하노이지점을 통해 기업금융, 투자금융, 프로젝트파이낸싱(PF) 등 정책금융기관의 강점을 살린 금융 서비스를 제공하고 양국 간 금융·산업 협력의 기반을 확대해 나갈 계획이다.

산은 관계자는 “이번 본인가는 단순한 지점 개설 승인을 넘어 베트남 금융시장에 장기적·제도적 파트너로 공식 진입했음을 의미하는 결정적 이정표”라며 “하노이지점을 통해 국내 기업의 해외 진출을 안정적으로 지원하고 베트남 경제 발전에도 책임 있는 금융 파트너로서 기여하겠다”고 말했다.