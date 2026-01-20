- 우주항공청, 우주전파재난 위기경보 ‘주의’단계 발령

[헤럴드경제=구본혁 기자] 우주항공청은 지난 19일에 발생한 강력한 코로나물질방출(CME)이 20일 새벽 지구에 도달하여 태양입자유입 4단계 경보와 지자기교란 4단계 경보가 발령됨에 따라 우주전파재난 위기경보 ‘주의(Yellow)’ 단계를 발령하고 관계기관에 상황을 전파했다고 밝혔다.

코로나물질방출(CME, Coronal Mass Ejection)이란 태양 흑점폭발에 의해 양성자와 전자 등이 분출되는 현상이며, 태양입자유입과 지자기교란을 일으키는 주요 원인이다.

우주청 우주환경센터는 19일 2시 56분에 발생한 강력한 흑점 폭발에 동반된 CME 영향으로 20일 3시 17분 태양입자유입 4단계 경보를 발령했다. 이는 역사적으로 가장 높았던 1991년 3월 이후 약 35년 만에 가장 높은 수치다.

우주청 우주위험대응과는 태양입자유입 4단계 경보에 따라 1월 20일 4시 20분 우주전파재난 위기경보 ‘관심(Blue)’ 단계를 발령했다. 이후 지자기교란 4단계 경보가 발령됨에 따라, 우주전파재난 위기대응 표준매뉴얼에 의거해(최근 24시간 이내 우주환경 4단계 이상 상황이 두 차례 발생) 오전 5시 30분 위기경보를 ‘주의(Yellow)’ 단계로 상향 발령하고 관계기관에 상황을 전파했다.

우주청은 우주위험대응과를 중심으로 관계기관이 참여하는 24시간 우주전파재난 대응체계를 가동하고 있으며, 위성·항공·통신·전력 등 분야별 피해 예방을 위한 조치를 시행 중이다. 이번 우주전파재난으로 위성통신, GPS 위치정보 서비스, 항공기 항법 장비, 단파통신 등 전파 기반 서비스에 일시적인 장애가 발생할 수 있다. 다만 현재까지 우주전파재난으로 인한 위성·항공·통신 등 주요분야의 피해는 보고되지 않은 것으로 파악됐다.

윤영빈 우주항공청장은 “우주전파재난 상황에서 위성통신과 위치정보 서비스에 영향이 발생할 수 있다”며 “국민께서는 항공편 이용 시 운항 정보를 사전에 확인하고 GPS 이용 시 위치 오차 가능성에 유의해 주시기 바란다”고 당부했다.

우주청은 앞으로도 태양활동에 따른 우주전파재난 발생 가능성에 대비해 우주환경 감시를 강화하고, 관계기관과 협력해 국민 생활과 산업 분야 피해를 최소화하기 위한 대응을 지속해 나갈 계획이다.