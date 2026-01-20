[헤럴드경제=배문숙 기자]한국산업기술기획평가원(원장 전윤종·이하 KEIT)은 준공 후 10년 이상 된 대구 본원 건물에 대한 에너지효율화 과정을 통해 제로에너지건축물 인증을 획득했다고 20일 밝혔다.

이는 업무환경을 유지한 채 다양한 에너지효율 제고 방안을 적용하여 제로에너지건물인증을 달성한 공공기관 최초 사례로, 법적 의무대상이 아닌 기존 구축 건물에 자발적으로 실시하였다는 점에서 의미가 크다.

2014년 준공한 KEIT 대구 본원은 에너지 소요량이 높은 취약 구조를 개선하고자 지난해 한국건설생활환경시험연구원과 협력해 에너지 성능 진단 및 에너지사용량 절감방안 컨설팅을 진행했다.

또 KEIT는 2024년 태양광 발전 설비(90kW)와 에너지저장장치(ESS)를 선제적으로 도입, 에너지 절감을 추진해왔다. 이를 통해 기관은 신재생에너지 충당률을 기존 22.1%에서 36.4%까지 확대하고 지난해에는 노후화된 공조시스템 교체, 건물에너지관리시스템(BEMS)을 구축하는 등 에너지 효율 제고를 지속해 오고 있다.

향후 KEIT는 일사 차단 필름 설치, 태양광 모듈 증설, 건물일체형태양광(BIPV) 추가 설치 등 다양한 에너지 효율화 기술을 검토ㆍ적용함으로써, 공공부문 RE100 달성 및 공공과 민간 건물의 에너지 효율 개선에 이정표를 제시할 예정이다.

전윤종 KEIT 원장은 “이번 제로에너지건축물 인증은 에너지 효율화를 위한 체계적인 진단과 투자를 인정받은 것으로, 앞으로도 에너지 자립 100%를 달성하기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.