코스피 질주에도 고점 공포 확산 개인, 12거래일 중 9일 순매도세 외인 끌고 기관 밀며 지수는 상승

코스피가 ‘꿈의 오천피’를 목전에 두고 있지만, 개인투자자는 올해들어 유가증권시장에서 5조원어치의 주식을 순매도한 것으로 나타났다. 불과 3개월 만에 지수가 약 1000포인트나 급등하는 상승장에서 개인은 ‘포포(FOPO·고점공포)’ 심리에 따라 매도에 나선 것으로 풀이된다.

20일 한국거래소에 따르면 2일부터 19일까지 개인은 상장지수펀드(ETF) 등을 제외한 코스피에서 5조140억원을 순매도했다. 코스피는 새해 들어 12거래일 연속 상승했는데, 개인은 오히려 ‘팔자’를 이어갔다. ▶관련기사 19면

일별 추이를 보면 이런 흐름이 더 두드러진다. 개인은 올해 총 12거래일 중 9거래일에서 모두 순매도를 나타냈다. 순매수한 거래일은 6일, 8일, 9일뿐이다. 게다가 최근에는 6거래일 연속 팔자를 유지했다. 지수 오름세에도 ‘포포’가 강하게 작용하며 전형적인 역매매 행태를 보인 셈이다.

개인이 코스피에서 떠나가는 동안 지수는 전례 없는 속도로 치솟았다. 19일 코스피는 전장보다 63.92포인트(1.32%) 오른 4904.66에 장을 마치며 종가 기준 사상 최고치를 또 경신했다. 코스피 5000까지는 100포인트도 남지 않았다. 지난해 10월 4000선을 처음으로 넘긴 지 단 3개월 만에 일이다.

개인을 제외하면 모든 거래주체는 이 상승 흐름에 올라탔다. 같은 기간 기관은 1조50억원, 외국인은 2조590억원을 순매수했다.

특히 기관과 개인은 밀고 끌어주며 코스피 지수를 견인했다. 외국인과 기관이 함께 순매도를 나타낸 날은 6일 하루 뿐이다. 이외에는 외인이 팔면 기관이, 기관이 팔면 외인이 코스피를 사주면서 지수를 밀었다.

세부적으로 보면 기관은 2일부터 8일까지 5거래일 연속 순매도를 기록한 뒤 돌아서 9일부터 16일까지 6거래일 연속 순매수를 기록했다. 외인은 8일부터 14일까지 5거래일 연속 순매도를 기록했으나 이후 3거래일 동안 계속 코스피를 사들이고 있다. 비율로 따지면 기관과 외국인은 모두 12거래일 중 6거래일 순매수를 기록했다.

코스피의 질주 속 주체별 대응이 갈리는 가운데 일단 증권가에서는 앞으로도 당분간 상승 흐름이 이어질 가능성이 크다는 전망을 내놓고 있다.

이날 전장보다 4.38포인트(0.09%) 내린 4900.28로 출발한 코스피는 장중 4900선을 하회하며 등락을 거듭했다.

이상연 신영증권 연구원은 “지금 증시에서 자금이 급격히 빠져나가기보다는 주도 업종 내 순환매가 더 이어질 것”이라며 “여전히 실적 기반의 유망 업종은 반도체, 방산, 헬스케어, 증권 등”이라고 강조했다.

연속 상승장이 미래 약세장을 예견한다는 심리는 착각이라는 경고도 나왔다.

김재승 현대차증권 연구원은 “일각에서는 단기 급등에 대한 우려를 보이고 있지만, 연속 상승장이 미래 약세장을 의미하지 않는다”고 지적했다.

이어 “2000년 이후 9거래일 연속 상승한 날들의 미래 수익률을 분석하면 연속 상승과 추후 약세의 연관성은 발견되지 않는다”며 “연속 상승 이후 약세를 보였던 경우는 대부분 이익 전망치가 빠르게 하향 수정됐는데, 이번 강세장은 이익 성장을 바탕으로 한 펀더멘털 장세라는 점에서 코스피는 여전히 저렴하다”고 덧붙였다. 홍태화 기자