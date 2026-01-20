랭킹탭 ‘급상승·카테고리·선물테마’로 확대 AI 추천으로 상세페이지서 합리적 구매 지원

[헤럴드경제=차민주 기자] 카카오가 카카오톡 선물하기(이하 선물하기)의 랭킹탭과 상품 상세 화면을 개편했다. 전면 선물 목적에 맞는 탐색부터 상품 비교와 구매 결정까지 지원해, 쇼핑 전 과정의 이용 경험을 고도화했다.

16일 카카오는 랭킹탭을 선물 목적·예산·취향에 맞춰 랭킹을 탐색할 수 있도록 개편했다고 밝혔다. 지금 인기 있는 선물과 새로운 상품이 전에 비해 잘 발견될 수 있도록 기존 2개였던 랭킹탭을 ▷급상승 ▷카테고리 ▷선물테마’ 등 3개 탭으로 확대했다.

새롭게 추가된 탭은 ‘급상승’ 탭이다. 이용자는 해당 탭에서 최근 인기 상승 상품을 중심으로 내돈내산·위시TOP·단독·할인혜택·NEW 등 세부 탭에 기반한 트렌드를 확인할 수 있다.

이어 ‘카테고리’ 탭에 메이크업·향수·스킨케어 등 세부 카테고리별 랭킹을 구성했다. ‘선물테마’ 탭에서는 생일, 집들이, 응원, 감사 등 선물 목적과 대상에 맞춘 14개 테마별 랭킹을 제공한다.

아울러 모든 랭킹탭에서 성별, 연령대, 가격대별 필터 기능을 제공한다. 이로써 선물할 대상에 맞는 상품을 정교하게 탐색할 수 있다고 카카오는 설명했다. 랭킹별 노출 상품 수도 최대 500위까지 확대했다.

카카오는 상품 상세 화면도 고도화했다. 정보 구조와 추천 영역을 강화해 선물 정보와 추천을 한눈에 확인할 수 있도록 했다. 이를 통해 상품 특성과 선물 추천 대상을 직관적으로 전달하고, 관심 상품과의 비교 탐색을 지원하겠단 방침이다.

또 인공지능(AI)이 상품 정보를 분석한 뒤, 상품 속성, 선물 대상, 선물 목적을 태그 형태로 상세 페이지에 노출하도록 개편했다. AI가 한 줄로 요약한 상품 특성과 추천 대상 등의 정보를 제공해 고객의 합리적인 구매 결정을 돕겠단 취지다.

해당 AI 기능은 뷰티·식품·건강 카테고리를 중심으로 시범 운영된다. 향후 전체 카테고리로 확대할 계획이라고 카카오는 밝혔다.

이어 카카오는 상품 상세 화면 하단에 있는 관심 상품과 비교 탐색할 수 있는 추천 영역을 확대했다. ▷상품 속성 태그에 기반한 최대 3개의 유사 상품 ▷관심 상품이 속한 카테고리의 인기 상품·신상품·함께 구매하기 좋은 상품 ▷비슷한 가격대의 인기 상품을 제안해 상품 간 비교를 지원한다.

‘베네핏 영역’도 신설했다. 이는 선물하기만의 혜택 정보를 모아볼 수 있는 기능이다. 결제 혜택, 파트너 멤버십 포인트 적립, 장기 무이자 할부를 비롯해 GiftX, 사은품, 선물포장, 커스텀 제작 상품 등 혜택 정보를 확인할 수 있다.

콘텐츠 기반 탐색 요소도 추가했다. 구체적으로 ▷카카오쇼핑라이브 하이라이트 영상 ▷라이브 관련 정보 ▷인플루언서 추천 쇼룸 상품 등이다.

카카오는 향후 선물테마 랭킹에서 설·발렌타인데이 등 시즌에 맞춘 이슈데이 랭킹을 한시적으로 운영할 계획이다. 급상승 랭킹에서도 선물하기 프로모션 기간에 맞춘 한정 랭킹을 제공한다.

전성준 카카오 커머스 성과리더는 “이번 개편은 선물 목적과 취향에 맞는 탐색부터, AI 기반 정보 요약과 추천을 통한 구매 결정까지 전 과정을 개선하는 데 초점을 맞췄다”며 “앞으로도 선물하기 서비스에 최적화된 고객 경험을 지속해서 고도화겠다”고 말했다.