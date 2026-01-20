‘DIMDEX 2026’ 200개 이상 기관 및 기업 참여 다층방어 통합 솔루션 등 전시

[헤럴드경제=한영대 기자] LIG넥스원은 19~22일(현지시간) 카타르 도하에서 열리는 방산전시회 DIMDEX 2026에 참가한다고 20일 밝혔다.

올해로 10회째를 맞는 DIMDEX는 중동 지역 최대의 해양 방산 전시회로, 2년마다 개최한다. 카타르는 물론 각국 정부와 국방부, 방산기업 등 200개 이상의 기관과 기업들이 참가할 예정이다. LIG넥스원의 DIMDEX 참가는 이번이 처음이다.

LIG넥스원은 이번 전시에서 ▷중거리·중고도 요격체계 천궁-II ▷ 장거리·고고도 요격 능력을 갖춘 장거리지대공유도무기 L-SAM ▷휴대용 대공방어무기 신궁 등 다층방어 통합 솔루션을 선보인다. 아울러 ▷대전차 유도무기 현궁 ▷2.75인치 유도로켓 비궁 ▷대화력전 핵심장비인 대포병탐지레이더-II 등을 전시할 예정이다.

LIG넥스원은 앞서 UAE와 사우디아라비아, 이라크 등 중동 주요국과 중거리 지대공 유도무기의 수출계약을 잇달아 맺은 바 있다. LIG넥스원 관계자는 “이번 전시회는 중동 지역에서 LIG넥스원 입지를 한층 강화하는 계기가 될 전망”이라고 말했다.