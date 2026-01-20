[헤럴드경제=이원율 기자]멕시코 대통령이 오는 5월로 잡힌 그룹 방탄소년단(BTS)의 멕시코시티 콘서트를 “역사적”이라고 표현하며 기쁨을 보였다.

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 19일(현지시간) 정례 기자회견에서 BTS 관련 언급을 하며 “(BTS가)멕시코에서 콘서트를 하는 건 정말 다행”이라며 “왜냐하면, 이건 멕시코 젊은이들이 오랫동안 요청했던 사안이기 때문”이라고 했다.

BTS는 월드투어 스케줄 중 하나로 5월7일과 9~10일 멕시코시티 GNP 세구로스 스타디움(옛 포로 솔)에서 공연을 한다.

GNP 세구로스 스타디움에서는 6만여명 관중을 수용할 수 있다.

블랙핑크와 트와이스, 핑크 플로이드, 폴 매카트니, 테일러 스위프트, 메탈리카 등이 무대에서 공연을 한 바 있다.

셰인바움 대통령은 BTS 콘서트를 “역사적”이라고 표현한 뒤 “콘서트 티켓 예매와 관련한 문제가 있었다. 이는 소비자보호원장이 설명할 것”이라고 했다.

이반 에스칼란테 멕시코 연방소비자원 원장은 티켓 사전 판매 공식 시작 전이지만, 공연장 좌석 배정에 대해 BTS 팬들로부터 며칠간 4000여건 민원을 받았다고 밝혔다.

에스칼란테 원장은 “민원인들은 티켓 가격을 제때 공개하고, 좌석 배치도를 올리고, 요금과 티켓 판매 조건을 완전히 명시하도록 검토해줄 것을 연방소비자원에 요청했다”며 “이에 더해 우리는 구매자 개인정보 보호를 위한 지속적인 감시도 강화할 것”이라고 했다.

그는 티켓 판매 대행사 측에 모든 정보를 투명하게 공개하기를 요구하는 내용의 문서를 발송할 것이라고 했다.

공식 팬클럽(ARMY·아미)을 대상으로 한 사전 예매 수량을 비롯해 티켓 판매 과정별 할당될 비율을 고지하도록 할 계획이라고도 했다.

BTS의 월드투어 발표 이후 세계 곳곳이 들썩이고 있다.

가령 아르헨티나 또한 현지 최대 일간지 클라린은 BTS의 아르헨티나 방문 소식을 속보로 전하기도 했다. 클라린은 이번 투어가 BTS 역사상 가장 크고 야심 찬 공연 중 하나가 될 것으로 예측했다.

BTS는 오는 4월9일과 11~12일 고양종합운동장에서 새 월드투어의 막을 올린다고 소속사 빅히트뮤직이 밝혔다.

이들이 투어 콘서트를 여는 것은 지난 2022년 미국 라스베이거스에서 마무리한 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지’ 이후 근 4년 만이다.

BTS는 고양을 시작으로 북미, 유럽, 남미, 아시아 등 34개 도시에서 79회에 걸쳐 공연을 할 예정이다.