[헤럴드경제=이명수 기자] 특정 차량에 침을 뱉고 사라지는 남성의 행동이 영상에 담겼다.

20일 JTBC ‘사건반장’에는 대전 유성구 한 빌라에 거주하는 A씨의 사연이 전해졌다.

그는 “지난해부터 한 남성으로부터 반복적으로 침 테러를 당하고 있다”고 털어놨다.

A씨는 피해가 계속되자 범인을 찾기 위해 최근 폐쇄회로(CC)TV를 설치했다.

영상에 따르면 A씨와 일면식이 없는 남성은 건물 앞에 나타나 담배를 피우다 A씨 차량에 침을 뱉고 떠났다.

남성은 지난 2일과 9일, 17일 자정 무렵에도 같은 행동을 반복했다.

집주인에게 확인해본 결과, 남성은 같은 빌라에 거주하는 것으로 추정됐다.

A씨는 “직접 찾아가 봤지만 문을 열어 주지 않아 대화를 나누지는 못했다”고 설명했다.

그는 “경찰에 신고했는데 주변에 다른 차량도 많은데 유독 제 차에만 침을 뱉는다. 왜 이렇게 행동하는지 정말 의심스럽다”며 “이웃이니까 혹시라도 해코지를 당할까 봐 두렵다”고 토로했다.