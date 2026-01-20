강 의원, 20일 첫 경찰 대면조사

공천헌금 수수 의혹을 받는 강선우 의원이 20일 오전 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 조사받기 위해 출석하고 있다. 강 의원은 지난 2022년 지방선거를 앞두고 김경 서울시의원이 공천 대가로 건낸 1억 원을 수수한 혐의를 받고 있다. 임세준 기자
[헤럴드경제=정주원 기자] 2022년 지방선거를 앞두고 공천헌금 1억원을 받았단 의혹을 받는 강선우 의원이 20일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에 출석했다. 지난해 말 김병기 의원과의 대화 녹취가 공개된 이후 22일 만에 대면 조사를 받게 됐다.

강 의원은 이날 8시56분쯤 출석하면서 기자들에게 “이런 일로 국민 여러분께 심려를 끼쳐서 진심으로 죄송하다”며 “있는 그대로 사실대로 성실하게 조사에 임하겠다”고 말했다. 그러면서 “저는 제 삶에 원칙이 있고 그 원칙을 지키는 삶을 살아왔다”고 덧붙였다.

‘공천헌금 1억원을 직접 받았느냐’ ‘김경 공천에 도움을 줬는가’ 등 취재진의 추가 질문엔 응답하지 않은 채 청사 안으로 들어갔다.

강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김경 서울시의원으로부터 공천을 받는 대가로 1억원을 받았다가 돌려준 혐의를 받는다. 당시 강 의원은 민주당 서울시당 공천관리위원이었다. 의혹에 대해 강 의원 측은 “전직 사무국장 남모 씨의 보고를 받고서야 돈을 받은 사실을 알았고 즉시 반환을 지시했다”는 입장을 유지하고 있다.

이날 강 의원을 조사실에서 만나는 경찰 수사팀은 ▷공천헌금 실제 수수 여부 ▷전달 주체 ▷공천 대가성 ▷반환 경위와 시점 ▷강 의원 사전 인지 여부 등을 집중적으로 추궁할 예정이다.

경찰은 전날까지 이번 1억원 공천헌금 의혹 관련 8명을 불러 조사했다. 의혹의 정점인 강 의원에 대한 조사를 바탕으로 향후 수사 방향을 설정할 것으로 보인다.

핵심 관계자 3명의 제각각 진술…실체 규명해야

사건의 또 다른 핵심 관계인인 김경 시의원과 강 의원실의 남모 전 사무국장은 경찰에 각각 3번 출석해 조사를 받았다. 이들에게 확보한 진술을 토대로 경찰은 강선우 의원에 대한 질의를 준비했다.

남 전 사무국장과 김 시의원은 2022년 4월 한 카페에서 강 의원과 함께 만난 일이 있다고 주장했다. 하지만 강 의원은 만남을 부인했다.

다만 그날 있었던 구체적인 행위에 대해선 김 시의원과 남 전 사무국장의 진술이 엇갈린다. 김 시의원은 경찰 조사에서 강 의원에게 직접 금품을 전달했다는 취지로 이야기했으나, 남 전 사무국장은 ‘차에 쇼핑백을 실은 적이 있을 뿐’이란 입장이다.

세 사람의 진술이 서로 충돌하며 경찰 수사팀은 ‘누가 먼저 요구했는지’, ‘강 의원이 사전에 인지했는지’, ‘공천의 대가성이 있었는지’ 등을 규명해야 하는 과제를 안고 있다. 경찰은 이들에게 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 뇌물죄, 청탁금지법 위반 등 혐의를 적용했다.

이번 의혹은 2022년 민주당 공천관리위원회 간사였던 김병기 의원과 강 의원이 나눈 대화 녹음이 지난해 말 공개되면서 불거졌다. 녹취에는 강 의원이 남 전 보좌관이 김 시의원으로부터 금품을 받았다는 전제로 대응 방안을 논의하는 내용이 담겼다. 이틀 뒤 경찰에 고발장이 제출됐고 이달 2일 서울청 광역수사단이 사건을 맡으면서 수사가 본격적으로 진행되고 있다.


