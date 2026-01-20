기업·기관 투자 부문 전문성 반영 이중훈 파트너 신규 영입…AI 리더십 및 조직 역량 고도화

[헤럴드경제=노아름 기자] 보스턴컨설팅그룹(BCG) 코리아는 곽병렬 파트너와 김윤주 파트너를 신임 매니징 디렉터 & 파트너(이하, ‘MD 파트너’)로 승진 임명하고, 인공지능(AI)·디지털 전환 실행 전문성을 갖춘 이중훈 MD 파트너를 신규 영입했다고 20일 밝혔다.

BCG 코리아는 이번 인사로 대표 파트너 7인과 MD 파트너 23인을 포함한 총 30인의 리더십 체제를 구축했다.

곽 신임 MD 파트너는 서비스 오퍼레이션 전문가로, 금융·통신·유통 등 비제조 산업을 중심으로 운영모델 혁신, 비용 구조 전환, 생성형 AI 기반 프로세스 혁신 프로젝트를 다수 이끌어왔다.

김 신임 MD 파트너는 기관 투자자 및 사모펀드 부문 전문가로, 인수·매각, 포트폴리오 가치 제고, 투자 전략 고도화 등 핵심 투자 의사결정 전반에서 전략 자문을 수행해왔다.

BCG 코리아는 AI 도입이 전략 논의를 넘어 실질적인 성과 창출 단계로 확산되는 흐름에 대응해, 실행 중심 AI 트랜스포메이션 역량을 조직 차원에서 지속적으로 고도화하고 있다.

이러한 방향성 아래 합류한 이 신임 MD 파트너는 BCG X 소속으로, 금융·제조·중공업·에너지 등 주요 산업에서 AI 및 데이터 기반 의사결정 체계 구축과 업무 생산성 혁신 프로젝트를 주도해 온 전문가다.

BCG 코리아는 이번 MD 파트너 승진과 영입을 계기로, AI를 중심으로 한 비즈니스 재편과 전통 산업 구조 전환이 가속화되는 환경 속에서 한국 기업과 경영진의 변화 여정을 보다 체계적으로 지원해 나갈 계획이라고 밝혔다.

황형준 BCG 코리아 대표는 ““BCG 코리아는 앞으로도 한국 기업의 전환 과정을 전략 수립부터 실행, 성과 창출까지 끝까지 함께하는 엔드투엔드 비즈니스 파트너로서 실질적인 임팩트를 만들어 나갈 것”이라고 말했다.