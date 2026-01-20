하나카드, PBA 팀 파이널서 선제 2승 ‘여제’ 김가영, 파이널 1,2차 4전 전승

[헤럴드경제=조용직 기자] PBA 팀리그 하나카드가 포스트시즌 파이널에서 SK렌터카를 상대로 2승을 선점하며 우승 8부 능선을 넘었다.

19일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 포스트시즌 파이널(7전 4선승제)에서 하나카드는 SK렌터카를 상대로 1차전과 2차전 모두 세트스코어 4:2로 승리했다. 역대 PBA 포스트시즌 파이널에서 2승을 선점한 팀이 우승한 경우는 5번 중 4번에 달한다.

이날 1차전 초반 양 팀이 2개의 세트씩 가져간 5세트. 하나카드의 무라트 나지 초클루(튀르키예)가 에디 레펀스(벨기에)를 상대로 역전에 역전을 거듭한 끝에 11-9(6이닝)로 승리했다. 배턴을 이어받은 김가영이 6세트 강지은 상대로 3이닝 만에 9-0으로 완승을 거두며 하나카드가 세트스코어 4:2로 1차전 승리를 가져갔다.

이어진 2차전에선 1:1로 균형을 맞춘 3세트 하나카드의 응우옌꾸옥응우옌이 에디 레펀스를 상대로 1이닝째 하이런 10점을 터트리며 15-10(5이닝)로 승리, 2:1로 앞서갔다. 4세트도 김병호-김진아가 9-8로 역전승 하며 승리까지 한 세트만 남겼다.

수세에 몰린 SK렌터카는 5세트에 리더 강동궁이 초클루를 상대로 11-10(5이닝)로 극적인 역전승을 이뤄내 한 세트를 만회했지만, 기세를 이어가지 못했다. 하나카드는 6세트 김가영이 다시 출전해 강지은을 상대로 공타 없이 4이닝 만에 9-1로 승리, 2차전을 마무리지었다.

1, 2차전을 하나카드가 모두 승리한 가운데, 3, 4차전은 20일 진행된다. 하나카드가 3~4차전을 모두 승리할 경우, 우승컵을 들어올린다.