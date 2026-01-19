최고 안전 등급인 ASIL-D 인증 획득 고성능·저전력·고신뢰성 인정받아 전장 분야에서도 메모리 설루션 제공

[헤럴드경제=박지영 기자] SK하이닉스의 최신 LPDDR5X(저전력 더블데이터 레이트5X) 차량용 D램 제품이 자동차 기능 안전 국제표준 ISO 26262의 최고 안전 등급인 ASIL-D(Automotive Safety Integrity Level D) 인증을 획득했다고 19일 밝혔다. 차량용 메모리 시장에서 고성능 뿐 아니라 안전성과 신뢰성까지 충족하며 기술 경쟁력을 입증했다.

ASIL-D는 인명과 직결되는 시스템에 적용되는 가장 높은 수준의 기능 안전 등급으로, 글로벌 기능 안전 인증기관 티유브이슈드(TÜV SÜD)가 개발 프로세스부터 제품 설계·검증·품질 관리 체계 전반을 종합적으로 평가해 부여한다.

SK하이닉스는 LPDDR5X 차량용 D램 제품은 ASIL-D 인증으로 고성능·저전력·고신뢰성을 동시에 충족했다. 극한 환경에서도 안정적인 데이터 신뢰성, 고장 알림 및 자가 진단·수리 기능, 초고대역폭과 저전력 특성을 균형 있게 구현하면서다.

ASIL-D를 달성하기 위해서는 시스템적 결함과 우발적 결함에 대한 예측과 대응 요건을 충족해야 한다. 시스템 신뢰성이 탑승자 안전과 직결되는 핵심 요소로 부각되면서다.

SK하이닉스는 시스템적 결함을 제어하기 위해 ‘FSM(기능 안전 관리 체계)’을 구축하고, 개발에서 양산에 이르는 전 과정을 표준화된 프로세스로 관리했다. 고객 요구사항 정의부터 설계·검증·양산 관리까지의 모든 단계를 체계적으로 문서화하고, 개발 과정에서의 모든 의사결정과 검증 결과를 기록하며 ASIL 등급에 따라 요구되는 검증 방법론도 적용했다.

또한, 우발적 고장(Random Fault)에 대응하기 위해 SPFM(단일 고장 지표), LFM(잠재 고장 지표), PMHF(하드웨어 우발 고장 확률) 등의 지표를 기준으로 한 관리 체계를 구축했다. ASIL-D는 SPFM 99% 이상, LFM 90% 이상, PMHF 10 FIT 이하의 엄격한 수준을 요구한다.

이번 인증으로 SK하이닉스의 차량용 반도체 시장 진출에 속도가 붙을 것으로 예상된다. 자동차 산업은 SDV(소프트웨어 중심 차량)·자율주행을 중심으로 빠르게 재편되고 있다. 최근 자동차 내 전기·전자 시스템 비중은 40%를 웃돌 정도다.

SK하이닉스 관계자는 “ASIL-D 인증을 기반으로 자율주행차와 미래 모빌리티 분야에서 고객이 안심하고 사용할 수 있는 메모리 설루션을 지속해서 제공할 계획”이라고 밝혔다.