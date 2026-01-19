- 19일 올해 첫 청년정책조정위원회 개최…청년정책 과제 5063억원 투입

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 19일 도청 대회의실에서 올 한 해 추진할 청년정책의 추진 방향을 논의하는 ‘2026년 제1차 청년정책조정위원회’를 개최했다.

김태흠 지사와 실·국장, 청년정책조정위원회 위원 등 30여 명이 참석한 가운데, 이번 위원회는 실·국별 청년정책 추진계획 보고, 자문 및 논의 등의 순으로 진행했다.

이날 위원회 참석자들은 올해 청년정책 추진계획을 공유하며 청년의 체감도와 정책의 현장 실행력을 높이기 위한 방향을 논의했다.

청년정책 시행계획은 121개 과제로 구성했으며 ‘일자리, 주거, 교육, 복지·문화, 참여·권리 분야’에 총 5063억원을 투입한다.

특히 이번 시행계획에는 청년이 일상에서 바로 체감할 수 있는 정책을 중심으로 실·국별 핵심 과제를 담았다.

청년정책관은 ▷청년 월세 지원 ▷주택 임차보증금 이자 지원 ▷청년인턴·청년도전사업 등을 통해 주거비와 취업 부담 완화에 집중한다.

기획조정실은 ▷대학생 천원의 아침밥 ▷학자금 이자 지원 ▷충남학사관 운영 등 대학생 생활밀착형 정책을 추진한다.

산업경제실은 ▷청년 장기 근속 지원 ▷일자리 도약 장려금 ▷산업단지 청년문화센터 조성을 통해 안정적인 일자리 정착 기반을 강화하며, 인구전략국은 ▷풀케어 돌봄정책 ▷자립 준비 청년 지원 ▷경력 단절 청년 재취업 지원 등 생애주기별 부담 완화 정책을 확대한다.

보건복지국은 ▷청년내일저축계좌 ▷일상돌봄서비스 ▷정신건강 지원을 통해 경제적·심리적 안전망을 보강하며, 문화체육관광국은 ▷청년문화예술패스 ▷예술인 창작 지원으로 문화 향유 기회를 넓힌다.

농축산국은 ▷청년농 영농 정착 지원 ▷자립형·임대형 스마트팜 ▷농촌 보금자리 조성으로 농촌 정착을 뒷받침하고, 건축도시국은 ▷충남형 리브투게더 ▷전세보증금 반환 보증 지원 등을 통해 청년 주거 안정을 한층 강화할 계획이다.

아울러 도는 앞으로도 청년의 삶에 실질적인 변화가 일어날 수 있도록 충남청년포털에 생성형 인공지능(AI) 서비스 ‘충남청년 톡톡’을 도입해 맞춤형 정책 추천 서비스를 제공하고 오는 7월 추진 상황을 점검하는 등 정책 성과 창출에 행정 역량을 집중할 방침이다.

김 지사는 “청년들과 대화하면 가장 많이 나오는 화두가 바로 일자리”라며 “변화된 지금 사회구조 속에서 이제는 사회와 정책이 청년의 상황에 맞춰져야 한다”고 말했다.

이어 김 지사는 “‘청년이 꿈을 잃는 순간 그 사회는 늙고 만다’라는 말이 있는데 충남은 청년이 꿈과 희망을 마음껏 펼칠 수 있는 환경을 만들도록 최선을 다할 것”이라며 “붉은 말의 해인 올해 불같은 생명력으로 강하게 전진할 수 있도록 함께 힘써 나아가자”라고 강조했다.

한편, 도는 청년의 참여와 소통을 기반으로 한 정책 추진의 성과를 인정받아 국무총리 주관 전국 광역지자체 청년정책 기관 평가에서 2년 연속 우수기관으로 선정된 바 있다.