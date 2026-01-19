30일까지 원전 수출 첫걸음 사업 3기 모집…20인 미만 기업도 지원 가능

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 19∼30일 ‘원전 중소·중견기업 수출 첫걸음 사업’ 3기 참여 기업을 모집한다고 19일 밝혔다.

이 사업은 원전 설비 관련 중소·중견기업의 독자 수출 역량을 강화하기 위해 30여개 프로그램을 선별적으로 맞춤형 지원하는 사업이다.

산업부는 2024년 13개 기업, 지난해 24개 기업 등 지금까지 37개 원전 관련 수출 초보 기업을 선정해 기업별로 평균 8200만원을 지원했다. 이들 기업 중 5곳은 이 사업을 통해 388억원 규모의 계약을 체결했다.

산업부는 올해부터 사업 지원 대상을 확대해 상시근로자 수 20인 미만 기업도 수출 유망 품목을 보유하고 일정 수준의 기술력과 성장 잠재력을 갖추면 사업 참여 기회를 부여하기로 했다.

또한 기업 간 수출역량 차이와 기업의 지원수요를 고려해 올해부터 ‘투 트랙’ 지원 방식을 도입한다.

수출 역량이 높은 기업은 기업이 원하는 프로그램을 직접 설계해 지원받을 수 있고, 수출 역량이 미흡한 기업은 컨설팅을 통해 수출 포트폴리오를 구성한 후 필요한 분야를 집중 받게 된다.

첫걸음 사업 지원을 원하는 기업은 한국원전수출산업협회 원전수출정보지원시스템에서 신청하면 된다. 심사를 거쳐 올해는 약 20개 기업을 선정한다. 최종 결과는 오는 23일 발표한다.