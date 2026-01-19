새해 첫 정비사업 현장, 신림7 방문 40세대 이상↑, 공공기여율 10→3%로 하향 “2031년까지 관악구 1.3만호 착공”

[헤럴드경제=윤성현 기자] 오세훈 서울시장이 관악구 신림7(신림동 675 일대) 재개발 현장을 찾아 허용용적률 인센티브를 2배로 늘리고, 공공기여율 완화를 추진하겠다고 19일 밝혔다. 10년 넘게 정체됐던 신림7구역이 10·15 대책 이후 다시 속도를 내지 못하자 사업성을 보완해 재개발 절차를 본격적으로 지원하겠다는 방침이다.

오 시장은 이날 오전 새해 첫 정비사업 현장으로 신림7 재개발 구역을 찾아 “‘사업성 보정계수’ 최대값인 2.0을 적용할 것”이라며 이같이 말했다. 이에 따라 분양 세대수는 기존보다 약 40세대 이상 늘어나고, 공공기여율은 기존 10%에서 3%로 대폭 하향될 예정이다.

신림7구역은 관악구 신림동 675 일대 목골산 자락 경사지에 위치한 노후주거지로, 노후도가 89%에 달한다. 2011년 정비예정구역으로 지정됐지만, 낮은 용적률(170%)로 2014년 해제됐었다.

서울시는 2024년 신속통합기획을 적용해 신림7구역을 다시 정비구역으로 지정하고, 용도지역을 1종에서 2종으로 상향 조정했다. 동시에 용적률도 215%까지 높여 사업성을 확보하며 약 1400세대 규모의 ‘숲세권 대단지’로 탈바꿈을 지원했다.

현재 서울시 공공지원을 통해 추진위원회 구성 없이 곧바로 조합을 설립하는 ‘조합직접설립’ 절차를 밟고 있지만, 조합설립 동의율이 70% 수준에서 정체돼 있다. 집값 상승 우려가 낮지만, 10·15 대책에 따라 규제지역 지정으로 묶이며 동의율 확보에 어려움을 겪고 있다는게 서울시의 설명이다.

서울시는 사업성 보정계수를 최대치로 적용해 사업성을 높이고, 재개발 절차에 속도를 낼 수 있도록 지원할 방침이다. 주민들이 이날 논의된 개선책을 적용해 정비계획 변경을 신청할 경우, 통합심의를 통해 신속한 정비계획 변경과 사업시행계획인가를 일괄 지원하기로 했다.

오 시장은 “산자락의 노후주거지까지 일률적으로 규제하는 방식은 민간 주택공급을 위축시킨다”며 “신림7구역 같은 곳은 서울시가 가진 모든 행정력을 동원해 끝까지 책임지겠다”고 말했다.

서울시는 신림7처럼 정부의 규제로 사업 추진에 어려운 곳들을 추가지원해 2031년까지 총 31만호를 착공하겠다는 방침이다. 관악구에서는 올해 신림2구역을 시작으로 2031년까지 총 1만3000호가 순차적으로 착공될 예정이다.