이란 대통령, 트럼프 ‘정권 교체’ 발언 겨냥해 반발

[헤럴드경제=김영철 기자] 마수드 페제시키안 이란 대통령은 19일(현지시간) SNS에 “우리 국가의 최고 지도자에 대한 공격은 이란 국가와의 전면전과 같은 것”이라며 “사랑하는 이란 국민들의 삶에 고난과 어려움이 있다면 그 원인 중 하나는 미국 정부와 그 동맹국들의 오랜 적대와 비인도적인 제재”라고 주장했다.

페제시키안 대통령의 메시지는 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘이란 정권 교체’ 발언을 겨냥한 것으로 보인다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 17일 미 정치전문매체 폴리티코와의 인터뷰에서 “이제 이란의 새로운 리더십을 찾아야 할 때”라고 말했다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 37년 통치를 종식해야 한다는 의미다.

트럼프 대통령은 이란 당국의 반정부 시위 강경 진압을 언급하며 “한 나라의 지도자로서 그(하메네이)의 죄는 나라를 완전히 파괴하고 이전에 본 적 없는 수준의 폭력을 사용한 것”이라고 비판했다.

지난달 시작돼 대규모 사상자를 낸 이란 반정부 시위는 최근 소강상태에 접어들었지만, 이란 당국이 책임을 미국·이스라엘 등 외부로 돌리고 있다.