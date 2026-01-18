지난해 10월에도 1000만주 처분 오는 4월 마지막 상속세 납부 기한

[헤럴드경제=김현일 기자] 홍라희 리움미술관 명예관장이 상속세 납부와 대출금 상환을 위해 삼성전자 주식 1500만주를 처분한다.

18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 홍 명예관장은 지난 9일 신한은행과 삼성전자 주식 1500만주에 대한 유가증권 처분 신탁 계약을 맺었다.

계약일인 9일 삼성전자 종가(13만9000원)를 기준으로 계산하면 총 2조850원에 해당하는 규모다. 이번 신탁 계약에 대해 ‘세금 납부 및 대출금 상환용’이라고 밝혔다.

계약 기간은 이날부터 오는 6월 30일까지다. 이 기간 안에 신한은행은 홍 명예관장으로부터 신탁받은 주식을 분산 매각할 예정이다.

최근 메모리 반도체 업황 호조로 삼성전자 주가가 강세를 보이고 있어 실제 처분 금액은 더 늘어날 전망이다.

앞서 삼성 총수 일가는 고(故) 이건희 선대회장 별세 이후 약 12조원에 달하는 상속세를 2021년부터 6회에 걸쳐 분할 납부(연부연납)하고 있다. 올 4월이 마지막 6차 납부 기한이다.

홍 명예관장이 내야 할 상속세는 총 3조1000억원 규모로 알려졌다. 이번 주식 처분도 상속세 납부 재원 마련 목적으로 해석된다.

홍 명예관장은 지난해 10월 16일에도 삼성전자 주식 1000만주를 처분하는 내용의 유가증권 처분 신탁 계약을 신한은행과 맺은 바 있다. 당시 종가 기준 약 9770억원 규모였다.